Загадочное исчезновение популярной телеведущей потрясло США

В июле 1995 года американцев встревожила новость о загадочном исчезновении 27-летней ведущей утренних новостей Джоди Хьюзентруит, с очаровательной улыбки которой начинался день сотен телезрителей. Сразу после пропажи журналистки возле ее дома обнаружили следы борьбы, однако тело Хьюзентруит не нашли до сих пор. Дело американки обросло множеством версий и догадок и спустя 28 лет до сих пор остается нераскрытым. Осенью 2023 года частный детектив выяснил одну деталь о ее личной жизни, которая, возможно, наконец-то сдвинет расследование с мертвой точки. О том, кто может быть причастен к исчезновению журналистки и почему это дело оказалось совсем не простым, — в материале «Ленты.ру».

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«Открой дверь, я знаю, что ты здесь»

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Ранним утром 27 июня 1995 года в квартире Джоди Хьюзентруит в городе Мейсон-Сити раздался телефонный звонок: это была продюсер телеканала KIMT-TV Эми Кунс. «Который час?» — спросила телеведущая. «Джоди, сейчас десять минут пятого, тебе уже нужно быть на работе», — ответила ей продюсер. Журналистка поняла, что проспала, и начала быстро собираться.

Телестудия находилась рядом с домом Хьюзентруит, и поэтому коллеги ожидали ее прибытия с минуты на минуту. Однако в шесть часов утра, когда она должна была уже выйти в эфир, ведущая так и не появилась на работе. Кунс пришлось вести выпуск вместо нее. Продюсер сразу заподозрила неладное: журналистка очень дорожила работой и до этого никогда не опаздывала.

После того как выпуск новостей закончился, Кунс поручила одному из сотрудников позвонить в полицию и попросить сотрудников проведать Хьюзентруит. Когда полицейские прибыли к дому девушки, то поняли, что оказались на месте преступления. Красный автомобиль Mazda, на котором ездила телеведущая, стоял на парковке, а рядом были разбросаны ее личные вещи. На асфальте они заметили следы борьбы.

В квартире журналистки полицейские не обнаружили ничего необычного, за исключением одной детали — туалетное сиденье в ванной было поднято. Это показалось правоохранителям странным, поскольку девушка жила одна.

Позднее полицейские опросили свидетелей. Мужчина, проезжавший в тот день рано утром мимо дома Хьюзентруит, сообщил, что заметил на ее парковке большой белый фургон. Он часто ездил по этой дороге и до этого никогда не видел его. О том, что на парковке в то утро был фургон, заявила и женщина, проживавшая в доме напротив. Лицо человека, который сидел за рулем машины, никто из очевидцев разглядеть не смог.

Кроме того, полицейские выяснили, что в день исчезновения журналистки несколько ее соседей услышали в полпятого утра женские крики. Один из них вспомнил, что рано утром в дверь квартиры телеведущей громко постучал неизвестный мужчина. «Джоди, открой дверь. Я знаю, что ты здесь», — такие слова услышал сосед пропавшей.

Ведущая KIMT-TV Джоди Хьюзентруит

Спустя несколько часов после исчезновения Хьюзентруит в городе начались ее поиски. Новость об этом быстро дошла до СМИ, и уже вскоре съемочные группы крупных американских телеканалов наводнили Мейсон-Сити. Вечером 27 июня миллионы американцев узнали из новостей о том, что ведущая KIMT-TV пропала при загадочных обстоятельствах.

«У него был очень злой взгляд»

Одним из первых, кого опросили полицейские, помимо соседей, был близкий друг журналистки Джон Вэнсайс. 49-летний мужчина рассказал, что в ночь перед исчезновением телеведущая заехала к нему в гости, чтобы посмотреть видео с вечеринки, которую он организовал по случаю ее 27-летия в начале июня, после чего она отправилась домой.

Первое время Вэнсайс был главным подозреваемым. Сам он категорически отрицал свою причастность к пропаже ведущей. Мужчина охотно отвечал на все вопросы следователей, а также прошел проверку на детекторе лжи, чтобы доказать, что он не имеет отношения к ее исчезновению. После этого его исключили из списка подозреваемых.

Тем не менее версия о том, что близкий друг мог быть причастен к пропаже ведущей новостей, активно обсуждалась местными жителями. Ходили слухи, что Вэнсайс был тайно влюблен в подругу и испытывал ревность каждый раз, когда видел ее с молодыми людьми. Сам же мужчина, беседуя с детективами, заверил, что относился к Хьюзентруит как к дочери и, более того, был в отношениях с другой девушкой.

Хьюзентруит (слева), Вэнсайс (в центре) и их подруга (справа)

Американский писатель, бывший профайлер ФБР Джим Клемент, посмотревший записи с вечеринки в честь 27-летия рождения журналистки, указал на странное поведение Вэнсайса во время мероприятия. Внимательно изучив мимику и жесты мужчины, специалист заявил, что преступление совершил именно близкий друг телеведущей.

Каждый раз, когда Джоди танцевала или проводила время с другим парнем, Джон не спускал глаз с нее и ее спутника. У него был очень злой взгляд, как будто он был в ярости Джим Клемент, бывший профайлер ФБР

В защиту мужчины высказывалась его близкая подруга ЛаДонна Вудфорд. Женщина сообщила, что в день исчезновения Хьюзентруит они с Вэнсайсом созвонились в шесть утра и через час вышли на прогулку. По ее словам, в то время они оба не знали о пропаже журналистки. Тогда ничего подозрительного в поведении друга Вудфорд не заметила.

Если эксперты утверждают, что Джон виновен, и при этом основываются только на его выражении лица, то я сомневаюсь в их компетентности ЛаДонна Вудфорд, подруга Джона Вэнсайса, в ответ на слова бывшего профайлера ФБР

«Она была не просто человеком из телевизора»

Хьюзентруит родилась 5 июня 1968 года в городе Лонг-Прери, штат Миннесота. Она была младшим ребенком в семье, помимо нее родители воспитывали еще двух девочек. В школе Хьюзентруит много занималась спортом: играла в баскетбол и софтбол. Ее любимым видом спорта был гольф. В составе школьной команды она дважды выигрывала чемпионат штата по гольфу среди старшеклассников.

Окончив школу, девушка поступила в Государственный университет Сент-Клауд в штате Миннесота, где изучала массовые коммуникации и речевую коммуникацию. После университета она стала стюардессой авиакомпании Northwest Airlines. Однако работа в небе не была ее мечтой — уже вскоре девушка поняла, что хочет связать свою жизнь с телевизионной журналистикой.

Здание KIMT-TV

Американка переехала в штат Айова и начала работать репортером на местных телеканалах. В 1993 году она попала на KIMT-TV, где стала ведущей утренних новостей. Ее контракт с компанией должен был истечь осенью 1995 года, после чего журналистка планировала переехать в другой город и устроиться на более крупный телеканал, однако ее планам так и не суждено было сбыться.

Знакомые Хьюзентруит тепло отзывались о ней. «Она была красивой, обаятельной, умной», — говорила о телеведущей ее коллега Робин Вольфрам. «Она была чем-то вроде яркого утреннего света, который помогал людям начать новый день», — вспоминал о ней начальник Дуг Мербах

Исчезновение журналистки стало шоком для жителей Мейсон-Сити. По городу начали развешивать желтые ленточки в знак ее поддержки — они были на домах, машинах, деревьях. «Она была не просто человеком из телевизора, который появлялся каждое утро. Она была нашим другом», — говорила о пропавшей одна из телезрительниц.

Ани Круз, подруга журналистки Джоди Хьюзентруит

Старшая сестра Хьюзентруит — Джоанн — рассказала, что телеведущая все время находилась в центре внимания и имела много поклонников. Домашний телефон журналистки разрывался от звонков настойчивых мужчин, желавших пригласить ее на свидание.

За семь месяцев до исчезновения с Хьюзентруит случился инцидент, после которого она стала беспокоиться за свою безопасность. Однажды, когда ведущая была на пробежке, она заметила, что за ней едет неизвестный мужчина в черном пикапе. После этого телеведущая несколько раз видела этот автомобиль, когда ездила на работу. Об этом она сообщила в полицию, но поймать преследователя так и не удалось.

Незадолго до исчезновения Хьюзентруит участвовала в турнире по гольфу и сказала присутствующим, что хочет сменить номер телефона или обратиться в полицию, потому что ей поступают странные звонки. Также она написала своей подруге Келли Торгусон, которая жила в штате Массачусетс, письмо, в котором пожаловалась на преследования.

К исчезновению ведущей мог быть причастен чернокожий студент

Через некоторое время после того как полиция исключила из числа подозреваемых Вэнсайса, следователей заинтересовал чернокожий студент колледжа Тони Джексон, живший недалеко от студии KIMT-TV. Оказалось, что однажды он пригласил своего друга в любимый бар Хьюзентруит, чтобы встретиться с ведущей новостей и расспросить ее о работе. Молодой человек говорил, что сильно интересовался телевидением.

Другу показалось странным, что Джексон знал о том, какое место любит посещать телеведущая. Вероятно, она могла обмолвиться об этом в одном из выпусков новостей. Молодой человек действительно встретился с журналисткой в баре, но содержание их разговора его друг не услышал, поскольку стоял вдалеке.

Через три года после исчезновения журналистки Джексон оказался в тюрьме: его приговорили к пожизненному заключению за кражу, похищение человека, а также несколько случаев сексуального насилия в отношении женщин. Как выяснило следствие, перед нападениями молодой человек некоторое время преследовал своих жертв.

Тони Джексон, осужденный за сексуальное насилие

О том, что Джексон мог быть причастен к пропаже журналистки, заявил его бывший сокамерник Деннис Гофф. По его словам, во время одного из разговоров Джексон признался ему, что убил одну телеведущую. Помимо этого, он зачитал сокамернику рэп, в котором намекнул, что ее тело можно найти в шахте рядом с городом Тиффин, штат Айова.

Сотрудники полиции отправились на место, которое описал в своей песне Джексон, но не нашли тела. Они также сравнили ДНК преступника с материалами, которые были найдены на месте пропажи Хьюзентруит, и проверили молодого человека на полиграфе. Доказать его причастность к исчезновению девушки так и не удалось.

В пропаже Хьюзентруит заподозрили полицейских

В 2001 году телеведущую официально признали погибшей. Через два года после этого журналисты Джош Бенсон и Гэри Петерсон создали сайт FindJodi.com (в переводе с английского «найти Джоди»), чтобы привлечь внимание к ее делу. На нем была собрана вся известная информация о пропаже Хьюзентруит, также время от времени там выходили интервью с ее близкими и знакомыми.

В 2019 году в Мейсон-Сити на трех билбордах появилась фотография Хьюзентруит. «Кто-то кое-что знает. Может, это вы?» — гласила надпись на щитах. Ниже была указана ссылка на сайт FindJodi.com. Через некоторое время один из билбордов подвергся атаке вандалов: неизвестные написали на нем фразу «Сарай Фрэнка Стернса».

Билборд с изображением пропавшей журналистки, который подвергся атаке вандалов

Cтернс был одним из полицейских, занимавшихся расследованием дела телеведущей. К моменту, когда его имя возникло на билборде, мужчина уже вышел в отставку и работал судебно-медицинским экспертом в округе Серро-Гордо, штат Айова. В полиции отвергли его причастность к пропаже телеведущей, отметив, что надпись на щите оставил «кто-то, кто пытался донести свою повестку».

Однако слухи о том, что полиция может быть замешана в деле Хьюзентруит, ходили и ранее. В 2011 году бывшая сотрудница полиции Мейсон-Сити Мария Ол обвинила нескольких полицейских, в том числе и Стернса, в причастности к исчезновению журналистки. Однако никаких доказательств этой версии она не привела, поэтому ее заявление не стали рассматривать всерьез.

Несмотря на это, обвинения в адрес полиции Мейсон-Сити то и дело всплывают в сети. Женщина, чей сын отбывал наказание в тюрьме Серро-Гордо, рассказала, что Хьюзентруит готовила репортаж о жестоком обращении с заключенными в этом учреждении. По ее утверждению, телеведущая получала угрозы от полицейских, выступавших против выхода ее репортажа.

«Это не был маньяк, который появился из ниоткуда»

Частный детектив Стив Ридж, последние несколько лет расследующий дело об исчезновении ведущей новостей, уверен, что Хьюзентруит больше нет в живых. «Я думаю, что есть люди, которые знают, как закончилась ее жизнь», — заявил он. По мнению сыщика, журналистку похитили, и к этому могли приложить руку несколько человек.

В октябре 2023 года Ридж обнародовал некоторые подробности личной жизни ведущей, которых ранее никто не знал. Детектив выяснил, что за десять дней до пропажи Хьюзентруит познакомилась в баре с мужчиной, и они сразу закрутили бурный роман. Они виделись практически каждый день и даже строили совместные планы на жизнь.

При этом ни друзья, ни родственники телеведущей не знали о ее новых отношениях. По версии сыщика, Хьюзентруит скрывала возлюбленного, потому что опасалась, что ее поклонники, узнав о нем, придут в ярость. Ридж уточнил, что у девушки были очень настойчивые ухажеры, которые могли быть причастны к ее исчезновению.

Я не сомневаюсь в том, что новые отношения сыграли важную роль в том, что случилось с Джоди. Потому что ее похищение не было случайным актом насилия, ничего подобного. Это не был маньяк, который появился из ниоткуда. Это явно был кто-то, кого журналистка знала и с кем общалась, кто был хорошо осведомлен обо всех ее отношениях и людях, с которыми она виделась Стив Ридж, детектив

Ведущая KIMT-TV Джоди Хьюзентруит

Правда, во время расследования полиция рассматривала как подозреваемого и человека, с которым у Хьюзентруит был роман. Однако никаких доказательств его причастности к похищению обнаружено не было, и в итоге с мужчины сняли все обвинения. Личность загадочного возлюбленного ведущей держится в тайне, поскольку ее раскрытие может помешать ходу расследования.

Помимо этого, детектив узнал, что красная Mazda, на которой ездила Хьюзентруит, была ей частично подарена. По словам Риджа, знакомый ведущей дал ей часть денег на покупку автомобиля, вторую часть она должна была оплатить сама. При этом сделка о покупке машины на момент ее исчезновения не была завершена. Кто помог ей приобрести транспорт, детектив не уточнил.

Такой крупный подарок, как машина, свидетельствует о том, что телеведущей сильно восхищались, считает сыщик. Мужчина, который оплатил частично автомобиль, мог ревновать Хьюзентруит к ее новому возлюбленному и поэтому представлять для нее угрозу.

«Надеюсь, что с меня снимут клеймо убийцы»

Расследование исчезновения Хьюзентруит продолжается по сей день и остается головоломкой для полиции. В сентябре 2023 года Ридж пообещал заплатить 50 тысяч долларов (примерно 4,5 миллиона рублей по текущему курсу) человеку, который раскроет местонахождение останков журналистки. Сыщик надеется, что такая крупная сумма побудит людей говорить.

Время не на нашей стороне, нам нужно раскрыть это дело Стив Ридж, детектив

Время действительно не на стороне тех, кто хочет докопаться до истины в деле Хьюзентруит, — это подтверждает и то, что со следствием больше не может сотрудничать Вэнсайс, который считался одним из главных подозреваемых. В 2019 году стало известно, что у мужчины обнаружили болезнь Альцгеймера, в связи с чем он больше не может давать показания.

В личной беседе с Риджем Вэнсайс признался, что после пропажи телеведущей его жизнь превратилась в ад. Из-за слухов о том, что он имеет отношение к похищению журналистки, мужчина лишился работы и друзей и был вынужден переехать в другой штат. Американец также пожаловался на журналистов, которые регулярно появлялись на пороге его нового дома и донимали вопросами о Хьюзентруит.

Близкий друг пропавшей телеведущей Джон Вэнсайс

На своей непричастности к похищению девушки настаивает и Джексон. В 2022 году он дал интервью, в ходе которого заверил, что не убивал телеведущую. «Я никогда не был в Тиффине. (…) Я предполагаю, что он похож на другие небольшие города в Айове. Если бы чернокожий мужчина появился в Тиффине, то кто-нибудь бы вспомнил об этом», — заявил он.

Все, что я могу сказать вам о Джоди Хьюзентруит, это то, что она стала центральной частью моей жизни с тех пор, как я попал в тюрьму. Уже много лет я надеюсь, что дело будет раскрыто, и с меня снимут клеймо убийцы, чтобы я наконец смог отдохнуть Тони Джексон осужденный за сексуальное насилие

Родственники Хьюзентруит по-прежнему не теряют надежды найти виновного в ее гибели. В 28-ю годовщину исчезновения журналистки ее семья выпустила заявление, в котором попросила всех, кто что-либо знает о ее похищении, выйти на связь и рассказать правду.