Мужчина поссорился с женой и узнал о себе неожиданную правду

Пользователь Reddit с ником Bitter_Function409 рассказал, как из-за ссоры с женой он узнал о себе неожиданную правду. Он признался, что из-за услышанного решил расстаться с супругой.

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По словам мужчины, они вместе с женой растят девятилетнюю дочь. Во время одной из ссор его супруга сказала, что герой истории не является отцом их ребенка.

Он сделал тест на отцовство, который подтвердил слова супруги. Тогда мужчина принял решение развестись, несмотря на просьбы его жены этого не делать.

«Я не хочу растить и обеспечивать чужого ребенка. Супруга умоляет меня не выгонять их на улицу. Но мне все равно, где они будут жить. Ей не следовало изменять», — высказался автор поста.

В комментариях пользователи удивились тому, что мужчина готов отказаться от своей дочери, узнав правду.