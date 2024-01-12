Не солите еду и избегайте тяжелой работы: приметы на 12 января

Православная церковь 12 января чтит память христианской святой Анисии Солунской. В народе день называли Анисья Зимняя.
Что нельзя делать в пятницу?
- Брать подарки от чужих людей — навлечёте на себя беды и несчастья;
- Брать в руки что-либо найденное на дороге — на предмете тоже может быть порча;
- Выполнять тяжёлую физическую работу — можно сильно пораниться;
- Заниматься рукоделием — не оберёшься горестей;
- Солить еду — навлечёшь беду на себя и близких;
- Вытираться чужим полотенцем — перейдут чужие проблемы и болезни;
- Рассказывать о снах, приснившихся в ночь на 12 января: плохие сны могут сбыться, а хорошие — нет.
Приметы погоды:
- Снег пошёл — лето будет пасмурным;
- Южный ветер — к тёплому лету и плодовитому урожаю;
- Западный ветер — будет много рыбы в реках;
- Солнечный день сулит потепление.