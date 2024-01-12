Не солите еду и избегайте тяжелой работы: приметы на 12 января

Православная церковь 12 января чтит память христианской святой Анисии Солунской. В народе день называли Анисья Зимняя.

© Unsplash

Что нельзя делать в пятницу?

Брать подарки от чужих людей — навлечёте на себя беды и несчастья;

Брать в руки что-либо найденное на дороге — на предмете тоже может быть порча;

Выполнять тяжёлую физическую работу — можно сильно пораниться;

Заниматься рукоделием — не оберёшься горестей;

Солить еду — навлечёшь беду на себя и близких;

Вытираться чужим полотенцем — перейдут чужие проблемы и болезни;

Рассказывать о снах, приснившихся в ночь на 12 января: плохие сны могут сбыться, а хорошие — нет.

Приметы погоды: