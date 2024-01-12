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Не солите еду и избегайте тяжелой работы: народные приметы на 12 января

Православная церковь 12 января чтит память христианской святой Анисии Солунской. В народе день называли Анисья Зимняя.

Не солите еду и избегайте тяжелой работы: приметы на 12 января
© Unsplash

Что нельзя делать в пятницу?

  • Брать подарки от чужих людей — навлечёте на себя беды и несчастья;
  • Брать в руки что-либо найденное на дороге — на предмете тоже может быть порча;
  • Выполнять тяжёлую физическую работу — можно сильно пораниться;
  • Заниматься рукоделием — не оберёшься горестей;
  • Солить еду — навлечёшь беду на себя и близких;
  • Вытираться чужим полотенцем — перейдут чужие проблемы и болезни;
  • Рассказывать о снах, приснившихся в ночь на 12 января: плохие сны могут сбыться, а хорошие — нет.

Приметы погоды:

  • Снег пошёл — лето будет пасмурным;
  • Южный ветер — к тёплому лету и плодовитому урожаю;
  • Западный ветер — будет много рыбы в реках;
  • Солнечный день сулит потепление.
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