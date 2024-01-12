Почему «пьяный» запах изо рта в народе прозвали перегаром

«Неприятный спиртной вкус во рту или спиртной запах изо рта от большого количества накануне выпитого вина (водки)» – так определяется в «Толковом словаре русского языка» Б. М. Волина и профессора Д. Н. Ушакова 1939 года всем известное разговорное слово «перегар», плотно вошедшее в народный обиход еще в конце позапрошлого столетия. Регулярно употребляя его в повседневной жизни, мы редко задумываемся об этимологии этого жаргонизма. Так почему же «пьяный» запах изо рта прозвали в народе перегаром?

«Дедовский» тест на качество водки

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В XVI-XIX столетиях у наших предков был свой простой, надежный и оттого очень популярный способ проверять качество крепкого спиртного: брали пол-литра «хлебного вина» (так в то время называли водку) и поджигали, а остаток выливали в металлический стакан объемом 0,25 литра. Если стакан заполнялся до краев, такое «хлебное вино» считалось более или менее качественным и получило название «полугар» – то есть сгоревшее наполовину. От этого же термина возникло позднее и название украинской водки – горилка.

Впрочем, и горилка, и современная русская водка значительно чище и качественнее того полугара (или, если водки оставалось больше половины, – недогара), который употребляли на Руси в начале XIX века. Если же после проверки огнем «хлебного вина» оставалось меньше половины от изначального полулитрового объема, такая водка считалась совсем уж дешевой и некачественной – тогда ее называли перегаром.

Перегар, как любой низкокачественный алкоголь, имел резкий, неприятный запах из-за большого количества посторонних примесей и сивушных масел. А потому неудивительно, что с самого названия дешевой водки популярный жаргонизм «перегар» стихийно перекочевал на людей, ее употребляющих и источающих после подпития соответствующее ни с чем не сравнимое амбре.

Разговорное слово «перегар» так плотно вошло в русский язык к концу XIX века, что встречается даже в произведениях классиков, например, у А.П. Чехова: «Он переживал мучительное состояние “перегара”».

Альтернативная версия

А вот журнал «Вокруг света» предлагает иную версию происхождения понятия «перегар» применительно к похмельному запаху изо рта. Согласно приведенной трактовке, перегаром в русском языке можно назвать не только «хлебное вино», но и вообще любую перегоревшую субстанцию, будь то бензин, резина, табак и т.д. Оттого запах от человека после «принятия на грудь» и получил соответствующее название – ведь спустя несколько часов после употребления алкоголя этанол попадает в кровь и начинает в организме окисляться. А процесс горения вещества – это тот же процесс окисления. Таким образом, алкоголь в организме как бы «перегорает», вырабатывая промежуточный продукт – уксусный альдегид.

Это зловонное вещество и является источником неприятного запаха, выделяемого человеком при дыхании, в том случае, если алкоголя было выпито больше, чем успевает переработать печень. (Именно она принимает на себя основной удар: на почки, кожу и легкие приходится только от 10 до 30 процентов выведения из организма этанола и продуктов его распада.) Соответственно, чем больше алкогольных напитков было употреблено, тем медленнее производные «перегоревшего» спирта будут выводиться из организма и, попадая в легкие, переходить в выдыхаемый человеком воздух.