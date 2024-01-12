Ненависть к овощам оказалась заразной

Как бы не убеждали нас врачи и родители в полезности овощей, многие в детстве, юности, молодости испытывают к ним стойкую нелюбовь. Ученые Астонского и Бирмингемского университетов решили попробовать повысить привлекательность овощей на примерах позитивной реакции других людей. Но, как сообщает «Planet Today», эксперимент дал неожиданный результат: реакция оказалась обратной.

Социальное моделирование

В ходе эксперимента психологи из Астонского и Бирмингемского университетов прибегли к методике социального моделирования. Считается, что наблюдение за тем, как люди с чувством удовольствия поедают пищу, может повлиять на восприятие вкуса и привлекательности этой еды окружающими. Эксперты решили поставить опыт на молодых женщин, так как они более восприимчивы к чужому мнению и поведению, а также склонны к его копированию.

Поедая брокколи

Основным продуктом для эксперимента выбрали брокколи, так как этот овощ вызывает нелюбовь у многих из-за своего горьковатого привкуса. Участие в опыте приняли 205 молодых женщин в возрасте от 18 до 30 лет. Их разбили на три группы и каждой демонстрировали ролики, на которых мужчины и женщины употребляли в пищу брокколи: с улыбкой, отвращением или нейтральным выражением лица. Далее участников эксперимента протестировали, предлагая оценить увиденное и свои чувства, а также спрашивали — захотелось ли им попробовать брокколи или другие овощи.

Заразный негатив

Результаты эксперимента удивили исследователей. Оказалось, социальное моделирование работает в плане отношения к употреблению овощей лишь частично. Подопытные, испытывающие отвращение к брокколи, не меняли своего отношения даже после просмотра роликов с улыбающимися людьми. А вот те, кто испытывал к брокколи нейтральные чувства или любил ее, нередко меняли свое отношение на противоположное после просмотра роликов с людьми, поедавшими брокколи с отвращением.