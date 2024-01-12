Доисторическая хирургия: какие операции делали 8 000 лет назад

8 000 лет назад жительнице Кольского полуострова сделали операцию на челюсти
Древнейший из известных случай хирургического лечения коренных зубов в северной части Евразии был обнаружен палеоантропологами — сообщает журнал «Археология, этнография и антропология Евразии». Останки женщины со следами лечения, имевшего место около 8 000 лет назад, были извлечены из Оленеостровского могильника на Кольском полуострове.
Доисторические доктора
Конечно, это не самый ранний пример хирургического вмешательства вообще. Ранее археологами уже был описан случай ампутации ноги у юноши, жившего более 30 тысяч лет назад на Калимантане. Пример же именно стоматологического лечения был обнаружен в Италии близ местечка Рипаро Виллабруна, где мужчине 25 лет, жившего около 14 000 лет назад, выскоблили кариес и использовали пчелиный воск в качестве пломбы. Нов се же такое лечение вряд ли можно назвать хирургическим.
Хирургическое вмешательство
На этот раз исследователи изучали останки из Оленеостровского могильника, расположенного на одном из островов в северной части Онежского озера. В этом могильнике было обнаружено 177 захоронений возрастом 8 000 лет и более — это была эпоха мезолита. В одной из могил были найдены останки взрослой женщины, которая прожила больше 50 лет.
Особый интерес вызвал ее череп, на котором были обнаружены следы хирургического вмешательства. Исследования показали, что у нее был вырезан третий моляр вместе с кусочком нижней челюсти. Операция прошла успешно, и пациентка оставалась в живых еще как минимум несколько месяцев. Вероятно, операция была необходима из-за развития хронического пульпита, апикального периодонтита и остеомиелита, ставших последствием кариеса.
Антигигиена
Кроме того, ученые обнаружили, что у этой женщины также был сломан первый моляр с другой стороны челюсти. Зуб раскололся на три части, две из которых были удалены в разное время — уже после вышеописанной операции. На альвеоле был обнаружен разрез, который, вероятно, был сделан для извлечения части зуба или в лечебных целях. Однако вскоре после этой операции женщина умерла от острого гнойного воспаления и сепсиса.
Таким образом, как показывает находка, хотя хирургия в те времена уже была на довольно высоком уровне развития, об антисептиках и гигиене тогда еще ничего не знали.