Gate Tower Building в Осаке, Япония – это уникальное офисное здание, через которое буквально проходит автомобильная трасса.

Это 16-этажное здание, построенное в 1992 году над развязкой нескольких крупных шоссе в деловом центре Осаки.

Самое интересное, что на уровне 4 этажа сквозь здание проходит 4-полосное шоссе с двумя транспортными тоннелями. Такое архитектурное решение позволило разгрузить уличное движение и более рационально использовать городское пространство.

В 1989 году в Японии было принят закон о строительстве многоуровневых автомобильных дорог с целью разгрузки крупных городов от автомобильных заторов. Офисное здание Gate Tower Building, планировавшееся к постройке на этом участке, начали возводить после завершения строительства дороги. Поэтому было решено построить здание «вокруг» уже существующей магистрали.