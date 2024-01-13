Разбитый телевизор и вонь от лотков: как квартиранты доводят хозяев до нервного срыва

Среди хозяев съёмного жилья немало людей со странностями, ещё чаще «не все дома» бывают и у квартирантов. «Клопс» собрал истории о поведении съёмщиков, которое до сих пор вызывает вопросы у арендодателей. Все имена героев изменены.

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Тихая и приличная «змея»

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Пару лет назад Сергей сдавал двушку в семи минутах от центра. Требования были простые: без вредных привычек и животных.

«Заселилась ко мне 24-летняя девушка. Мол, платить буду исправно, и вообще я тихая и приличная. Звучало идеально, а оказалось, что пригрел змею. Первыми насторожились соседи — одновременно с её переездом в подъезде появился проказник, который запихивал мусор в чужие почтовые ящики. Девушку однажды поймали с поличным, но никакого внятного объяснения она не дала», — удивляется Сергей.

Соседи по лестничной клетке вскоре начали названивать хозяину и жаловаться, что под вечер дом начинает сотрясать русский рэп с отборным матом.

«Однажды мне пришлось припарковать авто у дома. Забирая машину, заметил, что окна в одной из комнат сняты с петель, а из соседних квартирантка курит с молодым человеком. Девушка убеждала, что вызвала мастеров утеплить окна. Но хорошо бы было предупредить хозяина, не так ли?» — возмущается калининградец.

Сергей решил проверить состояние квартиры и обнаружил много сюрпризов: носки прилипали к немытым полам, отовсюду на одежду цеплялась шерсть. На балконе взбух ламинат, хотя хозяин просил держать там окно приоткрытым, чтобы не собирался конденсат.

В том, что в доме живут коты, партизанка не признавалась — вину за поцарапанную обивку перекидывала на прошлых съёмщиков.

Но перед её заселением я покупал новую мебель. Нам пришлось распрощаться», — вспоминает мужчина.

После выселения, на первый взгляд, в квартире всё было хорошо.

«Спустя время новые жильцы обнаружили на верхней полке шкафа всем известное слово из трёх букв, выложенное фантиками», — поделился Сергей.

Монгольское нашествие

Летом 2020-го года Ирина сдавала двушку по комнатам. В одной из них уже жили две студентки, другая же пустовала. Разгар сезона, и тут женщине звонят знакомые, слёзно просят приютить тихих и вежливых туристок из Монголии — приключилась какая-то накладка с хостелом.

«Я подумала, что раз тихие женщины — почему нет? Предупредила остальных жильцов. В итоге монголки ввалились в дом в 3 часа ночи, а не в 12 дня.

Обшмонали кухню, нашли мою скороварку в закрытом на ключ шкафу, поставили на пол в центре кухни, сели рядом кружком и по очереди стали бросать лук, рис и гречу», — поделилась арендодательница.

Студентки тут же позвонили хозяйке и пожаловались на шабаш, но Ирина была в отъезде и не могла оперативно заглянуть на огонёк.

«Через три ночи к звонкам от студенток добавились соседские. Они говорили, что луковый смрад стоит на весь подъезд, скороварку использовали как котёл каждый вечер, и девочки уже боялись за свою жизнь: монголки оказались совсем не тихони. Я попросила женщин съехать», — рассказывает Ирина с облегчением.

«Я инвалид, беременная и неделю как безработная»

33-летняя Полина сдавала маленькую однушку с хипстерским ремонтом. Не ближний свет — конец Камской, поэтому стоимость аренды невысока.

Жильём площадью 33 квадрата заинтересовалась приятная женщина с двумя детьми. В квартире есть диван и место под раскладушку. Два месяца Валерия платила исправно, на третий начались неприятные песни: задержки на работе, детям в школу потратилась, до получки неделька. Полина смиренно пожала плечами и вошла в положение. Естественно, через неделю у дамы нашлись новые отговорки.

«Как-то раз мы с мужем приехали к Валерии по коммунальным вопросам, требовалось хозяйское участие. Запах в квартире сшиб с ног: плотный, жареный, с примесями кошачьего туалета и грязных носков. Женщина каялась, что не успела убраться. Я заметила частично изодранную и исписанную восковыми мелками стену, возмутилась.

Тут мадам резко поменялась в лице и начала скандалить, мол, никто не посмеет обижать её детей — они самые воспитанные и умные.

На вопрос о возмещении убытка съёмщица вовсе взорвалась: "Вы с меня последнее бельё решили стянуть! Я инвалид, беременная и неделю как безработная"», — поражается хозяйка.

Валерия съехала через месяц, оставшись должна около двух тысяч, но лишившись залога. И дело даже не в грязной квартире и обоях. Чудная семейка увезла на память огромный коричневый диван-книжку.

«Здесь уже впрягся муж, пообещавший мамочке разборки с полицией. Вишенка на торте: Валерия дважды занимала деньги у доверчивой соседки-пенсионерки, но так и не вернула. Старушка по каким-то необъяснимым причинам ждёт возврата долга от меня», — недоумевает Полина.

«Сын ел леденец, кинул его и разбил экран»

В 2015 году родители Софии купили однушку под сдачу, сделали там хороший ремонт, поставили технику, купили новую посуду. Нашли молодую пару, которым понравилась квартира площадью 32 квадрата: муж — военный, жена — врач. Спустя год родили ребёночка, ещё через два года появился второй малыш. Это уже было странновато — жильё небольшое.

«К этому времени квартира поизносилась, трижды ломалась стиралка. Оказалось, что квартиранты в ней мелочь стирали, а чинили мои родители за свой счёт почему-то. Постепенно кухня стала убитой, двери вздулись от мокрых вещей и не закрываются до сих пор, диван пахнет мочой и сломан, душевая кабина — в щепки, унитаз еле живой», — вспоминает девушка.

К этому моменту и сами квартиранты решили, что не помещаются и пора искать новое жильё. Отец Софии приехал забирать ключи и обнаружил интересный артефакт.

Вместо нашего дорогого 100-дюймового ТВ стояла какая-то древняя рухлядь. Квартиранты сначала убеждали, что всё так и было, но затем признались — сын ел леденец, кинул его и разбил экран.

А новый телевизор, мол, по настройкам похож. Только оказалось, что он даже не включается», — пересказывает София папин монолог.

Залог калининградцы не вернули и вдобавок попросили купить идентичный разбитому телевизор. С последствиями шестилетнего проживания семьи теперь разбирается София, которая живёт в этой квартире.

Что говорят юристы?

Юридический консультант Иван Дыханов рассказал «Клопс», что защитить себя от просрочек по оплате и воровства хозяева могут с помощью типового договора, шаблон которого можно найти в интернете.

«Пропишите в договоре неустойку за просрочки по оплате. Например, за каждый день запоздания может взиматься какой-то процент от суммы платежа», — объясняет юрист.

Так же можно поступить, чтобы подстраховаться от порчи или воровства имущества, но уже оговорить штрафы. Подойдёт и традиционный залог при сдаче.

«При выезде квартиранта нужно тщательно проверять квартиру, смотреть, всё ли на месте и всё ли находится в исправном состоянии, только после этого возвращать залог. Но может оказаться, что для ремонта испорченного имущества или покупки нового требуется больше денег, чем было предусмотрено залогом. Заранее пропишите в договоре, что в таком случае наймодатель вправе требовать возмещения причинённого ущерба с нанимателя сверх удержанной суммы залога», — добавил Дыханов.

Всё важное и дорогое имущество лучше заранее опишите в акте приёма-передачи, шаблон которого тоже можно найти в интернете.