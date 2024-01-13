Мартовские иды и гадания авгуров: жизнь по древнеримскому календарю

«Мы не все знаем точно, потому что есть разные сведения древнеримских авторов по этому календарю. Но чаще всего появление календаря относят к эпохе первых римских царей, в частности к эпохе Ромула, при котором был лунный год, в котором было только десять месяцев. Потом при Нуме Помпилии, при втором римском царе, добавили два месяца в конце года. Год начинался с марта, было мартовское новолетие. Система високоса возникла довольно-таки рано, появился вставной 13-й месяц, который назывался марцедоний, и он добавлялся раз в два года. Календарь превратился из лунного в лунно-солнечный. И он оставался лунно-солнечным до реформы Юлия Цезаря, которая произошла в 46 году до нашей эры, или в 708 году от основания Рима. И после Юлия Цезаря календарь стал солнечным, луна тут не играла уже никакой роли. Остались некоторые формальные пережитки старого календаря, в частности продолжительность месяцев в 31 день. Новый римский календарь был построен по принципу календаря египетского, а египетский календарь был чисто солнечным с самого начала».