Мартовские иды и гадания авгуров: жизнь по древнеримскому календарю
Римское летоисчисление начинается с 753 года до новой эры, с легендарной даты основания Рима. Но раскопки показывают, что холмы Древнего Рима были заселены гораздо раньше, возможно, на тысячу лет.
Сама дата основания города — 21 апреля — впервые приведена ученым Марком Терентием Варроном уже в I веке до новой эры. Вот что рассказывает историк, завкафедрой РГГУ Владимир Пчелов:
Владимир Пчелов, историк, завкафедрой РГГУ:
«Мы не все знаем точно, потому что есть разные сведения древнеримских авторов по этому календарю. Но чаще всего появление календаря относят к эпохе первых римских царей, в частности к эпохе Ромула, при котором был лунный год, в котором было только десять месяцев. Потом при Нуме Помпилии, при втором римском царе, добавили два месяца в конце года. Год начинался с марта, было мартовское новолетие. Система високоса возникла довольно-таки рано, появился вставной 13-й месяц, который назывался марцедоний, и он добавлялся раз в два года. Календарь превратился из лунного в лунно-солнечный. И он оставался лунно-солнечным до реформы Юлия Цезаря, которая произошла в 46 году до нашей эры, или в 708 году от основания Рима. И после Юлия Цезаря календарь стал солнечным, луна тут не играла уже никакой роли. Остались некоторые формальные пережитки старого календаря, в частности продолжительность месяцев в 31 день. Новый римский календарь был построен по принципу календаря египетского, а египетский календарь был чисто солнечным с самого начала».
Предполагают, что праосновой для римского календаря послужил не только египетский, но и вавилонский. Но, возможно, самой любопытной особенностью календаря в Древнем Риме был месячный отсчет дней, говорит Владимир Пчелов:
«Что касается календ, нон и ид, то есть дней в году, по которым велся счет, это была достаточно сложная система, включающая не только эти календы, ноны и иды, но и целый ряд других периодов в течение года. И это было чисто римское, насколько можно судить, изобретение, а не какое-то заимствование у греков или у кого-то еще.
Главные дни в каждом месяце — календы, ноны и иды.
Первый день каждого месяца — календы. От глагола calare — созывать. Верховный жрец в этот день возвещал о новолунии.
13-й или 15-й день месяца — иды, день полнолуния (возможно этрусское происхождение слова «иды»).
Между ними (пятый или седьмой день месяца) — ноны, первая четверть луны (от nonus — девятый), это действительно девятый день перед идами, если считать сами дни нон и ид. Мартовские иды — 15 марта 44 года до новой эры, день убийства Юлия Цезаря.
Дни, непосредственно предшествующие календам, нонам или идам, обозначались словом «накануне». А все остальные дни — обратным отсчетом до главных дней, опять же, включая оба дня. Все просто: 25 марта — это за восемь дней до апрельских календ. Так и запишем по-латыни.
Недели у римлян поначалу были восьмидневные и назывались «нундины», на семидневную систему перешли только в I веке до новой эры.
Сутки делились на часы дневные и ночные по времени восхода и захода Солнца, в разные времена года эти часы могли отличаться друг от друга. Ночь разбивалась на четыре стражи по три часа каждая.
Ну а эпоху считали по консулам, которых избирали по два каждый год. И только с эпохи Августа в 16 году до новой эры стали параллельно вести отсчет от основания Рима.
Что праздновали древние римляне? Вот что рассказывает Владимир Пчелов:
«Религиозные праздники. Понимаете ли, гражданские праздники — это явление очень позднее, явление нового времени. А так празднования носили исключительно религиозный характер. Они были связаны с определенными божествами, были дни, благоприятные для гаданий. Были жрецы-авгуры, которые гадали по атмосферным явлениям, были жрецы, которые гадали по печени жертвенных животных, были жрецы, которые гадали по полету птиц. Были представления, например, когда начинать определенные дела, когда лучше происходит рост посевов. Кстати говоря, представление о том, что стричься надо в определенные дни, тоже оттуда идет, из древних времен».
Кстати, День города в Риме празднуют 21 апреля довольно весело, хоть и неофициально. А раньше в этот день отмечали Палилия — деревенский праздник римских пастухов в честь богини скотоводства Палес. Веселились как могли, зажигали соломенные костры и пробегали через них в ритуале очищения. Каждой культуре — свои костры.