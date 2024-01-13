Когда на улице мороз и солнце

Именно такую зиму я помню из своего детства. Прямо под окнами дома — горка, и на ней с обеда, после школы, и до позднего вечера детские радостные возгласы. Кто-то на санках, кто-то на коньках, кто-то на простой картонке катится с горки, падает в глубокий рыхлый снег. Красота! И ведь не было таких вот термокостюмов, горнолыжных курток, согревающего белья. Зато у всех ребятишек были шерстяные рейтузы — на них налипали льдинки, были варежки на веревочке, продетые через рукава ободранных кроличьих шубеек, и шапки-самовязы или кроличьи же ушанки. Но как же мы любили зиму! И ранние сумерки, когда снег становится голубым и сиреневым.

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И раннее утро — солнце встает откуда-то из-за школьных тополей, ярко-красное, смелое. Значит, мороз! И это тоже — здорово. Нормальной была температура минус двадцать, и минус двадцать пять тоже. Ну на то ведь и зима, чтобы было холодно! И когда мы вдруг стали зябнуть при минус пяти, и отчего теперь каждый снегопад воспринимается как катастрофа? Когда я иду на работу, всегда сталкиваюсь с детсадовцами частного садика.

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Воспитатели связывают их веревочкой — чтобы никто не потерялся. Малышня ковыляет друг за другом, нарядные, как елочные игрушки. Обычно человек двенадцать, целая гирлянда малышей. В первый рабочий день малышей было всего трое. Остальные, наверное, побоялись холода. А эти идут, спотыкаются, веселые.

Щеки красные, румяные. Изо рта валит пар. Морозы — это наше спасение от микробов. В сильный мороз не бывает эпидемий гриппа, а вот в слякоть то гриппом все болеют, то ОРВИ. Конечно, есть от мороза проблемы. Машина плохо заводится. Пробки и аварии. Кто-то и мерзнет, хотя сейчас можно подобрать любую одежду, под любую погоду, и чувствовать себя комфортно хоть в минус тридцать, хоть в минус тридцать пять. Главное — не бояться зимы.

Знаю людей, которые послушают прогноз, а потом просто-напросто не выходят из дома. Боятся они, что замерзнут. Так всю зиму и просидят в теплой квартире. Жалко их: мороз — это здорово. Конечно, не всем дано моржеваться, окунаться в ледяную прорубь и ловить от этого адреналиновый заряд. Или — бегать на лыжах по лесопарку. Необязательно ставить спортивные рекорды.