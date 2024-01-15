Нельзя ругаться и стричься: приметы на 15 января

15 января православные верующие вспоминают святого Сильвестра. В народе сегодняшний день именуют Куриным праздником.

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Кроме того, православная церковь сегодня чествует память преподобного Серафима Саровского – 15 января отмечается преставление преподобного. В дни памяти святого Серафима Саровского в храмах и монастырях по всей России совершается праздничная служба, а мужчины, которые носят имя святого, отмечают свои именины.

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В этот день наши предки традиционно чистили курятники. Существовало поверье, что именно сегодня семилетний петух откладывает яйцо, чтобы летом из него на свет появился змей Василиск. На Руси, чтобы защитить курятник от нечистой силы, традиционно вешали черный камень с дыркой – "куриный бог".

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 15 января

Сегодня категорически запрещено есть мясо птицы. В противном случае, в доме не будет счастья – оно упорхнет, словно испуганная пташка.

15 января – неблагоприятный день для стрижки волос, чреватый ранним облысением.

Ужин на Куриный праздник готовит мужчина, женщин в этот день не допускали к готовке после захода солнца.

Сегодняшний день не стоит проводить в полной тишине. Напротив, чтобы отогнать от дома нечисть, следует пошуметь и повеселиться. Если вы в доме одни, включите погромче музыку или телевизор.

15 января запрещено ссориться, ругаться и сквернословить.

Приметы

Чтобы защитить дом от напастей, сегодня стоит добавить в обычную воду святой воды и помыть окна, ставни и дверные косяки.

Если курица сегодня стоит на одной ноге, это принесет похолодание.

Облака на небе, которые появились к вечеру, чреваты потеплением, а яркие звезды предвещают морозы.

Если сегодня вам приснились курица или петух, то стоит ожидать скорой прибыли. Однако прибыль придет, только если вы никому не расскажете об этом сне.

Сороки, которые летают вблизи жилья, предрекают вьюгу.