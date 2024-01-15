«Народная собственность»: как советских женщин захотели сделать «общими женами»

После Октябрьской революции 1917 года была предпринята попытка реализовать идею «общих жён». Заговорили о женщинах как о «народной собственности» на волне успеха в борьбе с царизмом. Институт семьи и брака был признан устаревшим. Ему на смену готовили кардинальное новшество.

Первой «ласточкой» стало издание в Москве «Декрета об обобществлении российских девиц и женщин». Новаторский документ состоял из 19 параграфов. Его суть сводилась к тому, что отныне все женщины 17-32 лет объявлялись «достоянием (собственностью) народа». Мужчинам, которые хотели ими воспользоваться, следовало обращаться в Московскую свободную ассоциацию анархистов. Владелец мануфактурной лавки Мартын Хватов, один из авторов декрета, свой дом, который находился в Сокольниках, объявил Дворцом любви коммунаров.

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Фактически, предприимчивый Хватов организовал публичный дом, и на вполне законных основаниях стал заниматься сутенёрством. С мужчин, желающих провести время с обитательницами дома, лавочник брал деньги. Недостатка как в клиентах, так и в женщинах не было. Представительницам прекрасного пола в революционной суматохе просто некуда было идти, на чём и сыграл Хватов.

Советский бизнесмен вскоре был убит в своей же лавке. Ответственность за совершение преступления на себя взяла группа анархистов, не согласных с взглядами Хватова на сексуальные отношения. «Декрет об обобществлении российских девиц и женщин» они назвали порнографическим пасквилем, порочащим идеи анархизма. . Но машина разврата была запущена. В период НЭПа в Советском Союзе произошла так называемая «сексуальная революция». Её основные этапы описал в романе «Собачий переулок» саратовский автор Лев Гумилевский. В комсомольской среде начинает становиться популярной идея «женщина — общественное достояние».