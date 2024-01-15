Расшифрован любовный язык крокодилов

Австралийские зоологи провели исследование и выяснили, каким образом крокодилы ухаживают за своими подругами.

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На первый взгляд эти рептилии не похожи на романтических любовников. Однако специалисты Университета Саншайн-Кост (UniSC) считают, что готовность самцов крокодила к ухаживанию сильно недооценена. Оказывается, что для того чтобы привлечь внимание на даму сердца, они издают шипящие звуки, брызгают водой из носа и создают водяные пузыри. И эти действия очень нравятся самкам.

В рамках проекта специалисты, чтобы расшифровать язык крокодилов, установили камеры и акустические записывающие устройства в вольерах в австралийском частном зоопарке неподалеку от Брисбена. Эксперимент показал, что самки чаще рычат, особенно при охране гнезда, в то время как самцы используют нос как гейзер.

«Такое поведение можно сравнить с китами, выходящими на поверхность и выпускающими в воздух струю воды. Для самца крокодила это форма ухаживания. Это похоже на то, как будто они поют своему партнеру песню о любви в вольере перед спариванием», – цитирует эколога Росс Дуайер агентство DPA.

По словам эксперта, под водой тоже осуществляется множество интересных коммуникативных действий. Результаты работы помогут ученым лучше понять поведение животных – их перемещения, взаимоотношения друг с другом, их экологию.

«После этого мы сможем использовать эту информацию для поддержки правительственных и природоохранных стратегий в борьбе с этими животными. Кроме того, это первый шаг к созданию «крокодилового словаря», – отметил Дуайер.