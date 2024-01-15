Раздельный сон супругов: древний обычай вернулся в наши дни

Хорошо известно, что человек спит треть своей жизни. Неудивительно, что со сном связано столько обычаев. Многие из них появились еще в древности, но изменялись в зависимости от религиозных требований и принятых обществом норм. Раздельный сон супругов, обычный в современных семьях, также был когда-то общепринятым правилом. Правда, не всегда.

Многочисленные исследования показали, что раздельный сон благотворно сказывается как на здоровье, так и на качестве супружеской жизни. Этот факт известен всем и многие современные пары предпочитают спать отдельно. При этом наши родители, бабушки и дедушки, во времена своей молодости, посчитали бы такой ночной отдых странным и даже восприняли бы его как плохой знак.

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А вот в древности спали отдельно, и это было нормально и правильно. В Древнем Риме четко разделяли спальные места и супружеское ложе. Муж и жена спали врозь, а на кровати встречались лишь для любовных утех. Также дурным тоном считался совместный сон в Британии в Викторианскую эпоху. Что касается Японии, времен сегуната, то там правители и богатые аристократы предпочитали и вовсе встречаться для интима в отдельных домах.

На Руси в старину крестьянские избы делились на мужскую и женскую половины. В одной из них спали мужчины — отец с сыновьями, а в другой — мать с дочерьми. Для исполнения супружеского долга встречались на «нейтральной территории» — на кровати или на полатях. Богачи и князья также имели в темах отдельные опочивальни и приглашали жену к себе, или сами шли к ней.

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Все изменилось, когда люди начали жить в тесных городских квартирах. Очень немногие могли позволить себе отдельные кровати и, тем более, две персональные спальни. Поэтому супружеское ложе потеряло свое основное значение и превратилось в банальную двуспальную кровать. Так случилось не только в нашей, стране. Урбанизация заставила спать супругов вместе по всему миру.

Что говорят ученые

В 2005 году ученый-сомнолог Нил Стэнли провел большое исследование совместного и раздельного сна. Он пришел к выводу, что наши далекие предки знали толк в отдыхе и поэтому спали врозь. Стэнли выяснил, что когда люди спят вместе, то очень часто не высыпаются. Ощущение утренней разбитости, преследующее многих из нас годами, может быть связано именно с этим.

В последнее время все больше пар прислушиваются к мнению науки. Но есть и те, кто считает, что раздельный сон мужа и жены сигнализирует о проблемах в отношениях. Психотерапевт из США Кен Пейдж, проведя множество опросов, выяснил, что это не так. Он утверждает, что сон на разных кроватях, наоборот, способен укрепить отношения.

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