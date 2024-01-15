Раздельный сон супругов: древний обычай вернулся в наши дни

Почему в старину муж с женой спали раздельно и из-за чего этот обычай вернулся в наши дни
Хорошо известно, что человек спит треть своей жизни. Неудивительно, что со сном связано столько обычаев. Многие из них появились еще в древности, но изменялись в зависимости от религиозных требований и принятых обществом норм. Раздельный сон супругов, обычный в современных семьях, также был когда-то общепринятым правилом. Правда, не всегда.
Многочисленные исследования показали, что раздельный сон благотворно сказывается как на здоровье, так и на качестве супружеской жизни. Этот факт известен всем и многие современные пары предпочитают спать отдельно. При этом наши родители, бабушки и дедушки, во времена своей молодости, посчитали бы такой ночной отдых странным и даже восприняли бы его как плохой знак.
А вот в древности спали отдельно, и это было нормально и правильно. В Древнем Риме четко разделяли спальные места и супружеское ложе. Муж и жена спали врозь, а на кровати встречались лишь для любовных утех. Также дурным тоном считался совместный сон в Британии в Викторианскую эпоху. Что касается Японии, времен сегуната, то там правители и богатые аристократы предпочитали и вовсе встречаться для интима в отдельных домах.
На Руси в старину крестьянские избы делились на мужскую и женскую половины. В одной из них спали мужчины — отец с сыновьями, а в другой — мать с дочерьми. Для исполнения супружеского долга встречались на «нейтральной территории» — на кровати или на полатях. Богачи и князья также имели в темах отдельные опочивальни и приглашали жену к себе, или сами шли к ней.
Все изменилось, когда люди начали жить в тесных городских квартирах. Очень немногие могли позволить себе отдельные кровати и, тем более, две персональные спальни. Поэтому супружеское ложе потеряло свое основное значение и превратилось в банальную двуспальную кровать. Так случилось не только в нашей, стране. Урбанизация заставила спать супругов вместе по всему миру.
Что говорят ученые
В 2005 году ученый-сомнолог Нил Стэнли провел большое исследование совместного и раздельного сна. Он пришел к выводу, что наши далекие предки знали толк в отдыхе и поэтому спали врозь. Стэнли выяснил, что когда люди спят вместе, то очень часто не высыпаются. Ощущение утренней разбитости, преследующее многих из нас годами, может быть связано именно с этим.
В последнее время все больше пар прислушиваются к мнению науки. Но есть и те, кто считает, что раздельный сон мужа и жены сигнализирует о проблемах в отношениях. Психотерапевт из США Кен Пейдж, проведя множество опросов, выяснил, что это не так. Он утверждает, что сон на разных кроватях, наоборот, способен укрепить отношения.
Пейдж говорит, что когда люди не тревожат друг друга во сне, то их отношения друг к другу становятся теплее. Не секрет, что многие браки дают трещину именно из-за неприятных мелочей, таких как храп одного из супругов или разница в режиме. С этой точки зрения, идеальными кроватями могут считаться средневековые «спальные комоды». В них спящего потревожить очень непросто.