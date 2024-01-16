Ученые выяснили, почему люди выбирают одного партнера на многие годы

Общение с любимыми приводит к тому, что гормон счастья дофамин направляется сразу же в центр удовольствия мозга. Колорадский университет в Боулдере (США) сообщает о результатах эксперимента, который подтвердил этот процесс — а также показал, как мозг реабилитируется после потери близких.

© Naukatv.ru

К началу исследований уже было известно: когда человек берет за руку своего супруга или партнера, у него активируется прилежащее ядро (часть мозга, связанная с мотивацией для поиска удовольствия). Но, чтобы понять, как работает весь механизм, ученые провели исследование с использование мышей-полевок. Эти мелкие грызуны, как и люди, склонны выбирать партнера на длительный срок, делить с ним жилье, вместе воспитывать потомство и испытывать что-то похожее на горе при утрате «супруга».

Видео дня

Отслеживать процессы в мозге позволила современная технология нейровизуализации. Мышам вживляли крошечный волоконно-оптический датчик, который мог отслеживать активность миллисекунду за миллисекундой и улавливать приливы дофамина. В частности, удалось выяснить, что образ возлюбленного оставляет в мозге индивидуальный гормональный след.

Чтобы отследить, какие и куда направляются гормоны у мышей-«супругов», для них устроили несколько испытаний. Например, их помещали с разных сторон высокой (для мышей) стены, и отслеживали, как действует мозг мыши, когда она ищет способ перебраться на ту сторону, а также — когда ей это удается и она видит «возлюбленного». Было испытание, когда одному из пары нужно было нажать кнопку и открыть дверь, чтобы добраться к «супругу».

Всплеск гормона счастья фиксировался, когда мышке удавалось преодолеть препятствие и увидеть партнера. И дофамин продолжал выделяться, пока они прижимались друг к другу и обнюхивались. Но если вдруг за стеной или дверью оказывалась не та полевка, с которой подопытный зверек состоял в отношениях, гормон не выделялся.

«Это говорит о том, что дофамин не только действительно важен, чтобы замотивировать нас на поиски пропавшего партнера. Но также и о том, что через наш центр вознаграждения проходит больше дофамина, когда мы находимся с нашим партнером, чем когда мы с незнакомцем», — отмечают исследователи.

Вторая часть исследования была посвящена изучению того, как мозг справляется с утратой. Мышей, уже составлявших пары и испытывавших прилив дофамина от общения, изолировали друг от друга на четыре недели. Для маленьких зверьков это большой срок, за который, к тому же, можно успеть найти новую пару. Когда бывшим возлюбленным разрешили встретиться, они, судя по активности мозга, узнали друг друга — но прежнего повышенного уровня гормона счастья не фиксировалось. Ученые считают, что таким образом мозг адаптируется переживать расставание с близкими или их смерть.