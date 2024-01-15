Золотой унитаз и квартира в Дубае: что сможет купить лотерейный миллиардер из Тюмени

Лотерейный миллиардер из Тюмени сможет купить квартиру с золотым унитазом. Подборку недвижимости, которую теперь может себе позволить житель российского города, сделало Ura.ru, основываясь на данных агентства недвижимости «Этажи».

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После вычета налогов мужчина получит на руки 850 миллионов рублей. После этого он получит возможность приобрести самую дорогую квартиру, доступную для покупки в Тюмени. Речь идет о трехкомнатном жилье площадью 121 квадратный метр в центре города, его стоимость составляет 150 миллионов рублей. Среди особенностей интерьера — золотой унитаз.

Также победитель лотереи может приобрести одну из самых дорогих квартир в Москве, которая стоит 357 миллионов рублей. За эту сумму он получит пятикомнатную квартиру площадью более двухсот «квадратов» в премиальном жилом комплексе. Внутри жилья имеются SPA-зона и элементы из мрамора и дерева.

Кроме того, выигранная сумма позволит россиянину купить наиболее дорогую квартиру в Дубае стоимостью от 532 миллионов. Она будет располагаться в дизайнерском жилом комплексе Cavalli Couture, который в 2026 построят вдоль Дубайского канала. Здание отведут под эксклюзивную коллекцию из 70 премиальных апартаментов с просторными террасами и частными бассейнами.