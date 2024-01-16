Как древние люди заселили Европу

Ученые из Университета Копенгагена (Дания) представили геномное популяционное исследование 317 древних европейцев, живших от 11 000 до 5 000 лет назад. Работа вышла в Nature.

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Homo sapiens vs неандертальцы

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45 000 лет назад на территории Европы уже жили люди современного типа, Homo sapiens. Это были охотники-собиратели, которые пришли из Африки и постепенно, в течение тысяч лет, вытеснили или ассимилировали живших здесь до этого неандертальцев.

Земледельцы vs собиратели

Затем примерно 8700 лет назад в Европу хлынул поток переселенцев — это были земледельцы, происходящие с Анатолийского полуострова (территории нынешней Турции). Они начали очень активно смешиваться с местными охотниками-собирателями и даже, возможно, вытеснять их. В среднем в популяции осталось лишь 10% генов местных предков. Впрочем, на Иберийском полуострове (территории Испании и Португалии) было зафиксировано 27–43% генов охотников-собирателей, живших здесь до массовой миграции, а на территории нынешней Дании — около 25%.

Примечательно, что в это время по Европе проходит резкий «генетический водораздел», протянувшийся от Балтийского до Черного моря. Земледельцы активно заселили территорию к западу от него, а вот к землям, которые остались к востоку, оказались совершенно равнодушны. Еще 3000 лет здесь не наблюдается совершенно никакой генетической примеси. Впрочем, как и культуры неолита — за одним исключением: местное население охотно переняло керамику. Возможно, местные охотники-собиратели лучше защищали свою территорию, но скорее всего, земледельцев просто не заинтересовали эти земли — климат здесь был совсем не подходящий для выращивания растений.

Новая миграция: «степная»

Все изменилось около 5000 лет назад. В этом время в Европу хлынул новый поток мигрантов совершенно другой формации — «степной». Эти люди составили известные археологические культуры — ямную, шаровидных амфор и шнуровой керамики. Они не стали вытеснять жившее к тому времени население так сильно, как предыдущие мигранты. Например, на Иберийском полуострове генетический состав населения был 50 на 50 из местных и пришлых. На Британских островах «степных» генов было больше. А вот в Скандинавии, например, удивительным образом осталось лишь 15% местных генов. Эта-то волна миграции и стерла «генетический водораздел», сделав население Европы довольно однородным. Например, жители берегов Волги уже взаимодействовали с людьми из центра Европы и в Кавказа.