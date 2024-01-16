Что строго запрещено делать 16 января, чтобы беды обошли дом стороной

Во вторник православные волгоградцы чтят память святого пророка Малахии и мученика Гордия.

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Малахия жил и пророчествовал в Иудее в V веке до нашей эры. Его принято называть последним ветхозаветным пророком. О жизни святого почти ничего не известно. Он предсказал пришествие Мессии, явление его Предтечи и суд Божий. Пророк умер молодым.

Мученик Гордий родился в III веке в Кесарии Каппадокийской. Он был из христианской семьи и сделал успешную карьеру военного, но после начала гонений на христиан отправился в пустыню. Однажды он открыто защитил христиан перед городским префектом и был обезглавлен.

На Руси 16 января было принято называть «Гордеев день» и «Малахов день». Во время Святок этот день называли одним из самых страшных из-за проснувшейся нечистой силы.

Народ верил, что в этот день нельзя хвастаться благополучием, здоровьем, детьми или успехами.