Как на Руси ворожили на Святки

Святки – период от Рождества Христова и до Крещенского сочельника, который длится 12 дней. В это время смешиваются традиции различных периодов жизни славян. В Святки проходят народные гуляния, гадания и колядование. Однако споры о том, как нужно отмечать этот праздник, ведутся до сих пор.

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«За это время Русская земля меняла взгляды и прислушивалась к различным мнениям, но в конечном итоге оформила свою собственную традицию, в которой сочетается несочетаемое и уживается противоборствующее», – считает экстрасенс Антон Мамон.

Святочные гадания

Ворожили обычно незамужние девушки, чтобы увидеть своего жениха. Это начиналось на Рождество и продолжалось до 14 января. Гаданий было много, и каждое из них по-своему интересно, передает life.ru.

Гадание на косе под замком

Родственники заплетали девушке косу, а ленту, которую она обычно вплетает в косу, подвязывали корове на рога в хлеву. Если за ночь корова изменила свое положение, значит, скоро можно ждать женихов.

Гадание на сапоге

Девушка выходила во двор и бросала левый сапог через забор. Если сапог упал носком к ее дому, то свадьбы не будет. Если же носок был повернут в сторону, то оттуда и придет жених.

Гадание перед сном

Перед сном девушке нужно было положить под подушку зеркало, колодец из спичек или другой предмет, а потом сказать: «Суженый мой, ряженый, приди ко мне во сне наряженный!»

Приметы на Святки

Из поколения в поколение передавалось множество примет, связанных со Святками. Многие пытались заглянуть в будущее или даже изменить его.

Если потерять вещь во время праздника, это к убыткам. Нельзя охотиться на Святки, иначе леший заведет мужчину в глушь и он больше не вернется домой. Чтобы год прошел хорошо, нужно нарядиться в лучшие вещи, а чтобы наладить отношения – говорить друг другу ласковые слова.