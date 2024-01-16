Зачем в «сталинках» делали пороги между комнатами

Несмотря на активное жилищное строительство в Москве, дома эпохи сталинского ампира — так называемые «сталинки» — все еще остаются в цене. Считается, что строились они на века, а потому на возраст никто не обращает внимания. Ведь расположено такое жилье исключительно удачно — практически только в центре столицы. Комфортабельность, размеры, высота потолков — все это тоже плюсы. А незначительными недостатками вполне можно пренебречь…

Жилье для высоких чинов

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Массовое строительство сталинок пришлось на 30-50-е годы прошлого столетия. В то время жилищный вопрос стоял весьма остро. Большинство простых москвичей ютилось в коммуналках и могло только мечтать о просторной квартире. Претендовать на элитное жилье могли тогда лишь избранные — представители партийной и творческой элиты. Смущало одно — пороги между комнатами.

Конструктивная необходимость

На самом деле такое решение было в тот момент необходимостью. Дело в том, что во многих домах той поры еще использовалось печное отопление. Газификация была процессом сложным и дорогим. Порог же обеспечивал плотное закрытие двери, что уберегало от сквозняков и теплопотерь. Ведь тогда еще не было современных технологий утепления.

В некоторой степени порог выступал и дополнительным элементом звукоизоляции — ведь, несмотря на капитальность постройки, стены в квартирах были не очень толстыми и через них было прекрасно слышно все, что происходило в соседней комнате или смежной квартире.

Элитное жилье

В целом — даже по современным меркам — квартиры в домах сталинской постройки были довольно комфортабельными. В частности, в них уже был мусоропровод. Причем в некоторых зданиях он располагался не на лестничной клетке, а прямо в квартире — в коридоре. В таком случае порог позволял надежно закрыть дверь, чтобы избавиться от неприятного запаха.