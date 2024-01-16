Ученые нашли связь между храпом и старением мозга

Ученые заявили, что храп может указывать на процессы преждевременного старения мозга. Основным выводом стало то, что частое снижение уровня кислорода в крови и фрагментация сна, свойственные СОАС, вызывают серьезные нарушения в работе мозга.

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Как удалось установить ученым из лаборатории сомнологии и нейрофизиологии ФГБНУ «Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека» в Иркутске, при храпе происходит периодическая остановка дыхания, как при Синдроме обструктивного апноэ сна.

В результате происходит снижение уровня кислорода в крови и фрагментация сна, что сказывается на работе мозга.