Женщины объяснили, что является залогом успеха в интимной близости

Если верить результатам многочисленных опросов, то каждый третий мужчина на планете недоволен размерами «достоинства». Все они мечтают о нескольких сантиметрах, добавленных к длине. Но так ли важна для девушек именно длина? Или, может, дело в ширине?

Что лучше?

Ответ на данный вопрос уже на протяжении многих лет пытаются найти исследователи. Сами же женщины признаются, что отдают предпочтение толщине полового члена, а не его длине. Впрочем, нет у дам и каких-то нереальных требований к длине. Так почему же толщина намного важнее длины?

Женский организм устроен таким образом, что особой чувствительностью обладает лишь первая треть влагалища (это примерно 3-5 сантиметров). Следовательно, чтобы довести девушку до оргазма, нужно активно стимулировать именно эту зону. Кроме того, слишком длинное «достоинство» способно причинить партнёрше дискомфорт во время полового акта. Объясняется это тем, что в глубине влагалища отсутствуют чувствительные участки.

Больше практики

Специалисты при этом обращают внимание – перечисленные характеристики хоть и важны, но вовсе не являются залогом интимной близости, о которой девушка потом ещё долго будет с упоением рассказывать подругам. Мужчины, которые не прислушиваются к желаниям партнёрши или слишком торопятся с «завершением» и с идеальными размерами в состоянии испортить любое занятие любовью.