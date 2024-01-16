Обряды и обычаи: как отпраздновать Крещение и не расстаться с жизнью

Праздник Крещения православные отмечают 19 января. В этот день храмы переполнены людьми, которые пришли за святой водой. Священники совершают крестные ходы к прорубям, а смельчаки после опускания в воду креста и молитв купаются в ледяной воде. Однако от исполнения этого обычая предостерегают сами пастыри. Ведь ледяная вода и течение не перестают представлять опасность даже и в этот святой день. О том, как провести праздник Крещения и не расстаться с жизнью, – в материале «ФедералПресс»

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История праздника

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19 января верующие отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Этот праздник посвящен земной жизни Иисуса Христа, когда его крестил в реке Иордан Иоанн Креститель. Второе название этого праздника – Богоявление, так как во время таинства в виде голубя с небес сошел Святой Дух и глас Бога с неба: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:17).

Считается, что в этом событии людям была явлена Святая Троица: Бог Отец – голосом с неба, Бог Сын – крещением от Иоанна в Иордане, Бог Дух Святой – снизошедшим на Иисуса Христа голубем.

Крещение Господне было первым явлением Христа народу Израиля. Именно после Богоявления за Учителем последовали первые ученики – апостолы Андрей, Симон (Петр), Филипп, Нафанаил.

Как отмечают праздник Крещения

Как отдельный праздник Крещение начали праздновать со второй половины V века. Раньше его отмечали вместе с Рождеством. И сейчас Эфиопская православная и Армянская григорианская церкви отмечают единый праздник.

Воду в храме освещают дважды – накануне, 18 января, и в сам праздник 19 января. Первый раз освящение совершается в храмах, а во второй – на реках, озерах, прудах. Такой обычай церковь постановила в 1667 году.

В Крещенский сочельник, 18 января, верующие соблюдают строгий пост, употребляя в пищу традиционное постное блюдо сочиво или кутью. Это каша, приготовленная из пшеницы, риса или других злаков. Его заправляют сахаром или медом, а также иногда добавляют изюм, яблоки, чернослив и орехи.

В день Крещения прорубали прорубь в виде креста или круга – иордань, а рядом ставили аналой и деревянный крест с ледяным голубком. После праздничной литургии к проруби направлялся крестный ход. У иордани священник служил молебен, три раза опуская крест в прорубь.

В народе считается, что окунание в проруби очищает душу от грехов и дает здравие телу. Однако священники предупреждают, что купаться в холодной воде в праздник вовсе не обязательно. Это лишь народное суеверие и к учению церкви не имеет никакого отношения. Православная церковь учит нас, что грехи смываются только покаянием через таинство исповеди. Христианину в этот день следует посетить богослужение, исповедоваться, причаститься. Кроме того, можно выпить крещенской воды и покропить ею все углы в доме.

«Вместо окунаний в прорубь переключитесь на дела добра, любви и милосердия, например, можно принести воды тем, кто болен и не может прийти в храм. Это лучше, чем моржевание и выставление себя напоказ в соцсетях. Если вы воцерковленный человек, первым делом для вас должно быть богослужение в храме. Церковь призывает вас задуматься и пересмотреть взгляды на народный обряд», – отметил петербургский иерей Богдан Полевой.

Они утонули на Крещение

19 января 2022 года в Ленобласти рядом с деревней Выра произошла трагедия. Женщина прямо на глазах детей и мужа прыгнула в прорубь и пропала там – ее сразу затянуло под лед течением. Тело 41-летней Анны Усковой искали десять дней. Его нашли в километре от места ныряния. Эта купель была самодельной и не входила в список согласованных для крещенских купаний.

Еще одна жуткая смерть на Крещение произошла в 2019 году в Астраханской области. Мужчина после бани нырнул в самодельную прорубь, которая находилась в 20 метрах от берега. Его унесло течением.

В день Крещения утонул в проруби и житель села Новокрещенка в Приморье в 2014 году. Не раздеваясь, мужчина нырнул в воду, но вынырнуть уже не смог.

Как правильно окунуться в проруби и кому не стоит к ней подходить

В этот праздник важно помнить, что церковь не заставляет людей рисковать жизнью на Крещение, а желающие окунуться должны следовать рекомендациям МЧС, а именно:

– проводить купания можно только в специально отведенных местах, заранее проверенных комиссиями муниципальных образований и специалистами МЧС России;

– нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения;

– запрещается купание детей без присмотра родителей или взрослых;

– прыгать в купель категорически запрещается;

– после купания лучше немедленно одеться в сухую теплую одежду и пройти в отапливаемое помещение или в машину, выпить горячий чай;

– нельзя скапливаться большими группами людей на льду;

– необходимо строго соблюдать указания должностных лиц, обеспечивающих безопасность.

Вовсе не стоить лезть в ледяную воду людям с хроническими заболеваниями. К ним относятся пациенты с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, эпилепсией, бронхиальной астмой и другими заболеваниями легких, с признаками ОРВИ. Также противопоказано купание в проруби и людям старше 65 лет, беременным, кормящим матерям.