Два двигателя, четыре гусеницы: как создавали необычный советский танк "Белка"

Советский танк необычной компоновки "Объект 490Б", известный также как "Белка", разрабатывался во второй половине 80-х годов. В социальных сетях появились новые фотографии модели этой боевой машины.

© Модель танка "Объект 490Б" ("Белка")

На них можно разглядеть ранее неизвестные детали. Например, крышу расположенного впереди моторно-трансмиссионного отделения и оригинальную четырехгусеничную ходовую часть, имеющую по три опорных катка в каждом элементе.

Такое решение, хоть и делает конструкцию более сложной, позволяет продолжить движение, например, при повреждении на минах двух передних секций.

Теперь известно, что этот танк должен был иметь два двигателя общей мощностью до двух тысяч лошадиных сил. Ожидалось, что при массе около 55 тонн он мог бы передвигаться по шоссе со скоростью не менее 80 км/ч.

Пушка 152-мм, автоматизированная система заряжания находится в изолированном отсеке. В качестве недостатка можно назвать отсутствие возможности вести огонь в сторону кормы, где расположена изолированная капсула с экипажем в два или три человека.

Модель танка "Объект 490Б" ("Белка")

Как видно, над обитаемым отделением имеется малогабаритная башня с дополнительным вооружением, позволяющим командиру самостоятельно поражать различные танкоопасные цели.

Модель не снабжена динамической и активной защитой, однако это не значит, что такие средства, повышающие живучесть на поле боя, не появились бы на реальной машине.