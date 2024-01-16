Тайна Луны: каким спутник Земли был 3,5 млрд лет назад

Научное сообщество несколько десятилетий было озадачено древней лавой с Луны — высокотитанистыми базальтами. В их составе удивительно высокие концентрации титана, а также магний, железо и кальций с аномальным (для Земли) изотопным составом. И только сейчас удалось разгадать тайну. Об открытии сообщает Бристольский университет (Великобритания), научная статья опубликована в журнале Nature Geoscience.

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Образцы окаменевшей древней лавы с поверхности Луны ученые получили в 1960-х и 1970-х годах в ходе миссии «Аполлон». Затем, благодаря специальным спутникам, обнаружили остатки высокотитанистых базальтов по всей Луне.

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Авторы исследования предположили, что загадочная порода появилась в результате процессов, коснувшихся магмы, когда-то покрывавшей Луну сплошным океаном. Восстановить предположительный сценарий позволил сложный изотопный анализ образцов застывшей лунной лавы.

«Эта реакция произошла около 3,5 миллиарда лет назад в недрах Луны. Элемент железа, содержавшийся в магме, менялся местами с элементом магния из пород, которые соприкасались с магмой и в этот момент плавились. Это сказалось на химических и физических свойствах», — пояснили в университете.

Огромное раскаленное море постепенно остывало, и в результате вместо жидкой магмы оставалось нагромождение кристаллической руды по всей поверхности планеты. При этом примерно до 2 млрд лет назад на поверхности Луны действовали вулканы, сквозь которые прорывались раскаленные потоки из недр — с тем самым измененным составом. И эта лава становилась высокотитанистыми базальтами.

Но до последнего времени в этом процессе не удавалось восстановить ключевой этап: как вообще магма из недр Луны могла стать такой текучей, чтобы извергаться?

«До сих пор модели не могли воссоздать составы магмы, соответствующие основным химическим и физическим характеристикам высокотитанистых базальтов. Особенно сложно объяснить их низкую плотность, которая позволила им извергаться около 3,5 млрд лет назад», — говорит доктор Мартин Клавер из Института минералогии Мюнстерского университета (Германия).