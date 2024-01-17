Кто такой Шайлушай? Откуда взялся мем и почему он стал популярным

В конце августа 2023 года в Сети стал распространяться новый мем с персонажем по имени Шайлушай. Это синее существо — гибрид кота, сказочного персонажа смурфика и гриба — просто идет по лесу безо всякой цели. Мемы с Шайлушаем стали популярны как у русскоязычных пользователей Сети, так и на Западе.

© Nate Hallinan

Подробности о том, кто такой Шайлушай и почему мемы с ним порой набирают по несколько миллионов просмотров, читайте в материале «Ленты.ру».

Видео дня

Кто такой Шайлушай

Персонаж, который похож одновременно на гриб, кота и мультяшного смурфика, впервые появился в 2014 году — его придумал цифровой художник Нейт Халлинан и опубликовал изображение с ним на своем сайте. Автор подписал его просто «Встреча со смурфиком». Халлинан фантазировал на тему, как бы выглядели смурфики — существа, придуманные и нарисованные в 1958 году бельгийским художником Пьером Кюллифором, — если бы их скрестили с котами и грибами.

В описании к изображению на своем сайте Халлинан отметил, что в такой связке смурфик и гриб могут быть полезны друг другу: гриб даст смурфику защитные слои эпидермиса вместе с маскировкой, а смурфик обеспечит грибу питание и размножение, разнося споры по лесу.

Девять лет спустя, в конце августа 2023 года, в Сети неожиданно стал распространяться контент с персонажем, созданным Нейтом Халлинаном.

Эту картинку опубликовал русскоязычный пользователь социальной сети TikTok с ником ghojam1: именно он назвал странное синее существо Шайлушаем. На картинке, которую разместил юзер, изображен синий персонаж, который одет в белые штаны, на голове у него — грибная шляпка, а за его спиной — котомка и палка, с которой свисает пронзенная острием улитка.

Почему пользователь ghojam1 вспомнил про это странное синее существо из 2014 года, так и осталось загадкой. Возможно, его привлекла абсурдность идеи. После повторной публикации в конце августа 2023 года мемы с Шайлушаем стали популярны как среди русскоязычных пользователей Сети, так и на Западе.

Как Шайлушай стал популярным

Как говорит в беседе с «Лентой.ру» глава дистрибуции (Chief Distribution Officer) издательства «Редактозавр», контент-продюсер Виталий Вебер, Шайлушай попал в тренд потому, что идеально вписался в череду вымышленных существ, созданных искусственным интеллектом и, в частности, сгенерированных нейросетью Midjourney.

Появление Шайлушая оказалось достаточно органичным для соцсетей, заполненных низкокачественным контентом, который может создать искусственный интеллект, сгенерировать нейросеть Виталий Вебер контент-продюсер

После того, как ghojam1 опубликовал изображение синего существа и назвал его Шайлушаем, в социальной сети TikTok он запостил несколько слайд-шоу, в основу которых легли мемы с Шайлушаем: в них этот персонаж был вписан в другие постироничные форматы. В частности, ghojam1 наложил мемы с Шайлушаем на ремикс песни The Specter Алана Уокера, в которой звучит фраза «Мы живем, мы любим, мы лжем».

Синий антропоморфный грибокот вдохновил юзеров на создание множества запоминающихся шуток — в результате Шайлушай в Сети завирусился. Благодаря алгоритмам TikTok мемы с Шайлушаем быстро распространились среди русскоязычных пользователей, а потом достигли и западной аудитории.

«Основную популярность мем получил в TikTok из-за публикации нескольких первых видео с Шайлушаем, которые подхватили алгоритмы после лайков и репостов пользователями. Также в этой соцсети находились трек и маска с персонажем, которые дали мему дальнейшую жизнь после яркого старта», — поясняет Вебер.

Мемы c Шайлушаем

После постов ghojam1 в TikTok появились другие мемы с Шайлушаем: поначалу бессмысленные видео с музыкальным сопровождением — обычный шитпостинг. Особенно популярным стало видео на песню The Specter Алана Уокера от ghojam1, потом были созданы и более сложные мемы.

Любопытно, что имя персонажа не изменилось: интернет-культура словно преодолела языковой барьер. Что же значит «Шайлушай»? По одной из версий, это имя произошло вследствие искажения слова «шалопай».

Впрочем, в Бразилии этот персонаж потерял свое русское имя: бразильцы пересылают его друг другу как indo ali (переводится как «иду туда»). Вероятно потому, что Шайлушай в большинстве случаев изображается идущим по лесу. Между тем в TikTok стали популярны арты с Шайлушаем и маски, позволяющие предположить, как бы выглядели пользователи, если бы они тоже участвовали в скрещивании с котом и смурфиком.

Чаще всего мем не используют в какой-то конкретной цели и ситуации. Его обожествляют, ему поклоняются, но выглядит это постиронично. В основном, контент с Шайлушаем — это использование маски Виталий Вебер контент-продюсер

Как поясняет собеседник «Ленты.ру», эти маски используются в самых разных ситуациях, уникального паттерна нет: например, такая маска может быть актуальна в момент прогулки по утреннему городу или во время приготовления пиццы.

Секрет популярности Шайлушая

По мнению Виталия Вебера, существует несколько объяснений, почему мемы с Шайлушаем стали популярны в Сети.

Первая причина — набравшие в 2023 году популярность картинки, нарисованные нейросетью. Хотя синее существо было создано в 2014 году, многие юзеры восприняли его как недавнее творчество искусственного интеллекта. Вторая причина — это трек. «В основе роликов с Шайлушаем лежит трек Алана Уокера, который мог стать заставкой в любом YouTube-ролике образца 2012 года. У него цепляющий мотив и легкие слова на припеве, которые заедают в голове. Это помогло ассоциировать персонажа с музыкой», — поясняет собеседник «Ленты.ру». Третья причина, по словам Вебера, это народность. Персонаж быстро ушел в народ, вдохновил юзеров в разных странах мира на создание множества мемов. Косплеи, комиксы, а также маски и треки с переведенными словами продлили популярность мема.

Впрочем, видеоблогер и автор Telegram-каналов Владимир Nagibator считает, что известность Шайлушая преувеличена. По его словам, мемы с синим грибокотом, в основном, «разгоняли» в TikTok, а в других соцсетях и мессенджерах (в том числе в Telegram) они не появлялись.

Шайлушай — это очередной мем, за который зацепилось определенное количество мемоделов, чтобы производить хоть какой-то контент Владимир Nagibator видеоблогер и автор Telegram-каналов