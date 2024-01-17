Почему на планете Земля не могут создать единый Всемирный календарь

С 1 января мы вступили в очередной високосный год, в котором будем жить на день дольше, чем в предыдущие три. Но для чего нам нужен этот дополнительный день и зачем вообще придумали удлиненные годы? Кстати, когда в фильме про Мюнхгаузена герой предложил 32-й день, это вызвало всеобщее возмущение.

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Многие эксперты считают, что в истории человечества создание календарей можно поставить в один ряд, например, с изобретением колеса. Сейчас трудно представить, что, живя в полной зависимости от дикой природы, люди не знали, например, когда река станет полноводной и грянут наводнения, а когда наступит засуха. Каждый природный катаклизм был для них как снег на голову. Словом, царил хаос.

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Сама жизнь заставила навести хотя бы какой-то порядок. Зарождение первых календарей началось еще во времена древнейших цивилизаций. Каждый народ вел отсчет по-своему: римляне - от основания Рима (753 г. до н.э.); иудеи - от сотворения мира (по их хронологии это было в 3761 г. до н.э.); египтяне - от начала правления очередной царской династии; парфяне - от дня, когда вступил на трон первый царь.

Конечно, это лучше, чем ничего. Но настоящим прорывом стал момент, когда в разных районах Земли нашлись светлые головы, которые сумели связать движение небесных тел с постоянными событиями на Земле. Особенно наблюдательными оказались древние египтяне. Они заметили, что существует связь между ежегодным разливом Нила и появлением на небосклоне в это же время (в день летнего солнцестояния) Сириуса. Подсчитав количество суток между предыдущим и последующим его восхождением, они получили в результате 365 суток.

Но чтобы превратить эти сутки в реальный календарь, потребовался настоящий гений. Он додумался, что год будет содержать 12 месяцев, а каждом из них 30 суток. Перемножив 12 на 30, получил 360 дней и добавил еще пять дней на праздники богов. Так за четыре тысячи лет до нашей эры появился календарь, основанный на природных циклах.

Несомненно, этот неизвестный первооткрыватель сегодня был бы удостоен Нобелевской премии. Созданный календарь многие века вполне устраивал наших предков, но постепенно человек обнаружил, что, установив в году целое число суток и сделав календарь простым и раз и навсегда одинаковым, люди пошли по слишком простому пути. В природе все оказалось гораздо сложнее.

Новые "умники" выяснили, что промежуток времени между двумя прохождениями Солнца через точку весеннего равноденствия составляет не целое число 365, а приблизительно 365,2422 суток. И это стало серьезной проблемой. Чтобы компенсировать "погрешность" в 0,25 дня, пришлось вводить високосный год. Суть нововведения очевидна. Чтобы год содержал в себе целое число суток, решено каждые три года считать его продолжительность по 365 дней, а на четвертый его длина увеличивалась на один день (високосный год).

Эти преобразования были сделаны Юлием Цезарем по совету астронома Созигена Александрийского. Считается, что первый юлианский календарь появился 1 января в 45 году до н.э. Такое летоисчисление было точным для тех времен и также успешно работало много веков. Но со временем стали появляться новые, неожиданные проблемы.

Из-за разницы между юлианским календарным и солнечным годом каждые 120 лет накапливалась разница, равная суткам. К 1582 году она достигла уже 10 дней. Из-за этого Рождество, которое первоначально совпадало с зимним солнцестоянием, постепенно сдвинулось в сторону весны. Возникали проблемы и с отсчетом Пасхи.

Отметим, что астрономы того времени предлагали разные варианты усовершенствования календаря. И вот наконец 24 февраля 1582 года папа Григорий XIII с подачи тогдашних авторитетных астрономов утвердил другую систему летосчисления. Причем количество дней в юлианском и григорианском календарях осталось прежним.

Что изменилось? Григорианский календарь сразу сдвигал текущую дату на 10 суток и исправлял накопленные прежней системой ошибки. В новом исчислении стало действовать более корректное правило определения високосного года. Были модифицированы правила вычисления дня христианской Пасхи.

Итак, 1582 год стал первым годом григорианского календаря, называемого "новым стилем". Разница между старым и новым стилями составляет 11 суток для XVIII века, 12 суток для XIX века, 13 суток для XX и XXI веков, 14 суток для XXII века.

Григорианский календарь не сразу получил всеобщее распространение. В католических странах (Франция, Италия, Испания, Португалия, Польша и др.) он был введен в 1580-х годах. По другим государствам он распространялся постепенно, на протяжении нескольких веков. В Пруссии, протестантской части Германии, Норвегии, Дании григорианский календарь был введен в XVII веке; в Северных Нидерландах, Великобритании, Швеции и Финляндии - в XVIII веке.; в Японии - в XIX веке; в Китае, Болгарии, Румынии, Греции, Турции, Египте - в XX веке.

В России делались попытки ввести григорианский календарь в XIX веке, но всякий раз они терпели неудачу из-за противодействия Русской православной церкви и правительства.

После Октябрьской революции страна перешла на григорианский календарь в соответствии с декретом Совета народных комиссаров РСФСР от 26 января 1918 года "О введении западно-европейского календаря". Поскольку к моменту принятия документа разница между юлианским и григорианским календарями составляла 13 дней, было решено день после 31 января 1918 года считать не первым, а 14 февраля.

14 февраля 1918 года стало первым днем в истории России, официально прошедшим по "новому стилю". К середине XX века григорианским календарем пользовались практически все страны мира.

Русская православная церковь, сохраняя традиции, продолжает следовать юлианскому календарю. Сегодня, кроме Русской, еще три православные церкви - Грузинская, Сербская и Иерусалимская - продолжают целиком придерживаться юлианского календаря.

Хотя григорианский календарь вполне согласуется с природными явлениями, он тоже не абсолютно точен. Длина года в нем на 26 секунд длиннее солнечного года. Ошибка в одни сутки накапливается за 3300 лет. Это можно пережить, однако у григорианского календаря есть несколько серьезных проблем, которые влияют на ход хозяйственной жизни. Например, различна продолжительность месяцев: они могут содержать от 28 до 31 дня, что приводит к определенным трудностям в экономических расчетах и статистике. Еще одно неудобство в том, что ни обычный, ни високосный годы не содержат целого числа недель. Полугодия, кварталы и месяцы также не содержат целого и равного количества недель. Наконец, от недели к неделе, от месяца к месяцу и от года к году изменяется соответствие дат и дней недели, поэтому трудно устанавливать моменты различных событий.

Вопрос об улучшении календаря в разные годы поднимался неоднократно. Дело дошло до того, что в 1923 году в Женеве при Лиге наций был создан Международный комитет по реформе календаря. Он рассмотрел несколько сотен проектов Всемирного календаря, поступивших от разных стран. Они неоднократно обсуждались в ООН.

На сегодня наиболее оптимальными выглядят два варианта. В первом год поделен на 13 месяцев по 28 дней в каждом (4 недели по 7 дней). Во втором варианте год содержит 12 месяцев и делится на 4 квартала по 13 недель и 91 дню в каждом. Начало года и квартала всегда будет приходиться на один и тот же день недели (было предложено воскресенье).

Оба варианта имеют свои очевидные плюсы, но есть и серьезные минусы. Главный - в большинстве религий сдвигается празднование священных дней. Пятница в исламе, шаббат в иудаизме, воскресенье в христианстве - это святое.

Новый календарь можно ввести только после одобрения его всеми странами по общеобязательному международному соглашению, которого до сих пор достичь не удается.

Таким образом, многовековая история календаря не закончилась. Лучшие умы продолжают искать оптимальный вариант, который устроит всех. И тот, кто его придумает, наверняка получит самую престижную научную премию. Она ждет своего автора.