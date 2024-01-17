«Ямочки Венеры»: зачем женщины делают на спине «пластику»

«Ямочки Венеры»: зачем женщины делают себе на спине «пластику» Симметричные углубления, видимые в нижней части спины человека над ягодичной расщелиной, обычно называют «ямочками Венеры». Это липидная ткань, рельефно сформировавшаяся непосредственно над крестцово-подвздошными суставами. И такая анатомическая особенность, оказывается, является хитом в современной пластической хирургии. Но зачем женщины делают себе подобную операцию?

«Ямочки» в медицине

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Термин «ямочки Венеры» является неофициальным. Медики из Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии определяют это место на спине женщины, как часть «ромба Михаэлиса». Он является отправной точкой при измерении таза у беременных. Этот ромб, как, собственно, и сами «ямочки Венеры», визуально на теле могут быть и не видны. Тому есть несколько причин: лишний вес, слабые мышцы спины и таза, индивидуальные особенности конституции тела. Но никаких проблем в данном случае, даже с учетом акушерско-гинекологической диагностики, не существует. Так для чего же миллионы женщин во всем мире по собственной воле ежедневно ложатся под нож пластического хирурга, чтобы заиметь на теле эти «ямочки»?

Простая операция

Собственно, сама операция не считается хирургически сложной. По методике выполнения это — липосакция, то есть процедура удаления излишней жировой подкожной клетчатки в тканях, в данном случае, расположенных в поясничном отделе спины. Об этом лондонским журналистам рассказала директор сети частных клиник пластической хирургии в Великобритании, доктор Аманда Вонг-Пауэлл. Однако после создания «ямочек Венеры» пациенткам требуется процесс реабилитации, который предусматривает регулярное ношение компрессионного белья. Это уменьшает вероятность развития негативных последствий в результате данного хирургического вмешательства. Да и, собственно, сама операция не является дешевой. И все-таки женщины обращаются в клиники пластической хирургии и делают такую липосакцию.

Зачем?

Настоящие, природные «ямочки Венеры» ассоциируются с сексуальной привлекательностью ее обладательницы и повышенной чувственностью. Это объясняют специалисты Международной ассоциации психологов. То есть, как и любая другая пластическая операция, создание «ямочек» — своего рода самоутверждение, пусть даже женщина и не сможет самостоятельно увидеть в зеркале итог своих мучений и потраченных денег. Зато результат труда хирурга сумеют оценить подруги, а главное — любимый человек.