Найдены артефакты, которые могут переписать историю Бразилии

В Бразилии нашли артефакты, которые могут переписать историю страны
В ходе раскопок в Бразилии, в городе Сан-Луис на северном побережье страны, археологи обнаружили тысячи артефактов, оставленных древними народами около 9 тыс. лет назад. По словам специалистов, эта находка может переписать историю человеческих поселений в Бразилии.
Подробнее об открытии рассказывает портал CBS News. По словам ведущего археолога раскопок Веллингтона Лаге (Wellington Lage), на месте, где были найдены артефакты, еще с 1970-х годов обнаруживали останки. Однако главная находка была сделана после того, как в 2019 году строительная компания обратилась к археологам для проведения исследования в процессе подготовки к строительству многоквартирного дома.
По данным Бразильского института национального исторического и художественного наследия (IPHAN), за четыре года раскопок было найдено 43 человеческих скелета и более 100 тыс. артефактов. Команда Лаге обнаружила в ходе раскопок документальные свидетельства, сохранившиеся от четырех различных эпох.
Верхний слой принадлежит народу тупинамба – одной из крупнейших этнических групп в составе индейцев Бразилии. Этот народ населял регион, когда европейские колонизаторы основали Сан-Луис в 1612 году. Далее идет слой артефактов, типичных для народов тропических лесов Амазонки. За ним следует слой индейского народа самбаки. К нему относятся, в частности, найденный археологами курган из керамики, ракушек и костей.
Но самое интересное, что под ним был обнаружен еще один слой. Как выяснили ученые, он был оставлен группой людей, которые изготавливали рудиментарную керамику и жили, судя по глубине слоя, около 8 тыс. – 9 тыс. лет назад.
По словам Лаге, это намного раньше, чем самое старое задокументированное поселение, обнаруженное ранее в регионе. Оно, как считают ученые, существовало 6,6 тыс. лет назад.
Как отмечает археолог, находка "может полностью изменить историю не только региона, но и всей Бразилии". Ведь она предполагает, что этот регион был заселен как минимум на 1400 лет раньше, чем считалось ранее.
Археологи планируют каталогизировать артефакты, детально проанализировать их. Также ученые намерены более точно датировать найденные артефакты с помощью изотопного анализа. Как, в свою очередь, отмечают в IPHAN, раскопки в Сан-Луисе продолжаются, что указывает на вероятность новых открытий.