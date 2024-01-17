Найдены артефакты, которые могут переписать историю Бразилии

В ходе раскопок в Бразилии, в городе Сан-Луис на северном побережье страны, археологи обнаружили тысячи артефактов, оставленных древними народами около 9 тыс. лет назад. По словам специалистов, эта находка может переписать историю человеческих поселений в Бразилии.

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Подробнее об открытии рассказывает портал CBS News. По словам ведущего археолога раскопок Веллингтона Лаге (Wellington Lage), на месте, где были найдены артефакты, еще с 1970-х годов обнаруживали останки. Однако главная находка была сделана после того, как в 2019 году строительная компания обратилась к археологам для проведения исследования в процессе подготовки к строительству многоквартирного дома.

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По данным Бразильского института национального исторического и художественного наследия (IPHAN), за четыре года раскопок было найдено 43 человеческих скелета и более 100 тыс. артефактов. Команда Лаге обнаружила в ходе раскопок документальные свидетельства, сохранившиеся от четырех различных эпох.

Верхний слой принадлежит народу тупинамба – одной из крупнейших этнических групп в составе индейцев Бразилии. Этот народ населял регион, когда европейские колонизаторы основали Сан-Луис в 1612 году. Далее идет слой артефактов, типичных для народов тропических лесов Амазонки. За ним следует слой индейского народа самбаки. К нему относятся, в частности, найденный археологами курган из керамики, ракушек и костей.

Но самое интересное, что под ним был обнаружен еще один слой. Как выяснили ученые, он был оставлен группой людей, которые изготавливали рудиментарную керамику и жили, судя по глубине слоя, около 8 тыс. – 9 тыс. лет назад.

По словам Лаге, это намного раньше, чем самое старое задокументированное поселение, обнаруженное ранее в регионе. Оно, как считают ученые, существовало 6,6 тыс. лет назад.

Как отмечает археолог, находка "может полностью изменить историю не только региона, но и всей Бразилии". Ведь она предполагает, что этот регион был заселен как минимум на 1400 лет раньше, чем считалось ранее.