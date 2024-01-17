В крупнейшем в мире айсберге возникли арки и пещеры

Самый большой в мире айсберг неуклонно разрушается по мере дрейфа прочь от Антарктиды. Новые наблюдения показали, что морская вода проделала в ледяной глыбе пещеры и арки.

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Площадь айсберга A23a оценивается в 1540 квадратных миль (3988 квадратных километров) – в четыре раза больше Большого Лондона. Он откололся от ледника более 30 лет назад, но на несколько десятилетий застрял на мели в море Уэдделла.

Лишь недавно айсберг сдвинулся с места и поплыл к области более теплых вод. Ученые постоянно отслеживают передвижения ледяного гиганта, так как он может представлять угрозу для судов и дикой природы.

14 января члены экспедиции EYOS прибыли к A23a и с помощью беспилотника сделали серию снимков с воздуха. Участники рассказали, что айсберг подвергается воздействию волн высотой три-четыре метра. Они образовывали каскады льда, и кромка глыбы подвергалась постоянной эрозии.

Ученые заявили, что трещины в айсберге будут продолжать расти, пока A23a не разрушится. Эрозия айсбергов происходит так же, как эрозия суши, но значительно быстрее. Мощные волны раз за разом ударяют в основание айсберга, создавая небольшие отверстия. Со временем трещины расширяются, превращаясь в пещеры, затем в арки – пока «крыша» не рухнет под собственной тяжестью.

В конечном итоге A23a полностью исчезнет, но в связи с его огромными размерами процесс разрушения займет длительное время. По данным Британской антарктической службы (BAS), айсберг движется со скоростью почти 50 км в сутки. Вероятнее всего, он попадет на Аллею айсбергов – обычный маршрут ледяных глыб к субантарктическому острову Южная Джорджия, сообщает The Daily Mail.