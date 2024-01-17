Крещенский сочельник: как провести день правильно и что делать нельзя

18 января православные отмечают Крещенский сочельник, день, предваряющий праздник Крещения Господня. К сожалению, и Крещенскому сочельнику, да и самому празднику Крещения, в наших СМИ последнее время не везет. Ведь все статьи, все заголовки в эти дни только о воде. "Где набрать святую крещенскую воду? Когда освящают крещенскую воду? Что лучше: святая вода Крещенского сочельника, или вода, освященная на Крещение? Что можно, а что нельзя делать со святою крещенской водой? Как пить крещенскую воду? Когда окунаться в крещенскую прорубь и можно ли этого не делать?" Вопросов не счесть, и возникает ощущение, что именно вода - царица дня. Но все не так, Крещение - народное название праздника, в Церкви 19 января именуют праздником Богоявления. А Крещенский сочельник называют "Навечерие Богоявления" (слово "навечерие" означает день, предшествующий празднику).

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Итак, праздник, который мы отмечаем 19 января, посвящен не воде, а событию Крещения Иисуса Христа, которое совершилось, когда пророк Иоанн Предтеча узнал Христа среди множества людей. Во время Крещения Иисуса миру впервые были явлены все Три Лица, Три Ипостаси Триединого Бога - Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух - отсюда и название: Богоявление Господне.

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Но праздник Святого Богоявления наступит только завтра, и для того, чтобы мы смогли духовно приобщиться к центральному событию дня, смогли пережить его как реальность, Церковь готовит нас к празднику постом. Ведь пост помогает уйти от телесного и сосредоточиться на духовном. Празднику Богоявления предшествует строгий однодневный пост Крещенского сочельника. Как и в Рождественский сочельник, в этот день не принято вкушать пищу до "первой звезды", и после этого едят только сочиво - отваренные с медом зерна пшеницы или риса. Так как верующие в этот день стараются попасть на службу, а во время богослужения "первую звезду" символизирует выносимая после литургии свеча, то в реальной практике пост Крещенского сочельника должен был бы заканчиваться после утренней литургии. Но в силу того, что в день Крещенского сочельника после Божественной литургии совершается великое освящение воды, на котором также присутствуют верующие, пост Крещенского сочельника длится с вечера 17 января (в Церкви день начинается с вечера накануне) до окончания молебна на освящение воды - водосвятия. Понятно, что такие строгости не касаются больных, беременных, детей, тех, кто много и тяжело работает.

Последние годы, не без влияния СМИ, в обыденном сознании сложилось впечатление, что и Крещенский сочельник, и праздник Крещения - это некий диковинный, если не сказать дикий, обычай окунаться в лютый мороз в ледяную прорубь. Ритуальный экстрим, сродни огнехождению мексиканских индейцев или глотанию шпаг древними индусами. Заблуждение. Да, вода, как богосозданная и богоблагословенная стихия, играет особую роль в богослужении и дня накануне праздника Крещения, и самого праздника Богоявления, но смысл не в ней. Да, воду, освящаемую особым чином в день Крещенского сочельника и в день праздника Богоявления Господня, называют святыней, но только Таинство Исповеди и Таинство Причащения дают благодать очищения от грехов.

Что касается обычая окунаться в ледяную прорубь в день Крещения или даже в Крещенский сочельник, то он имеет не церковные, а народные корни: издревле существовало поверье, что такое купание приносит здоровье на год вперед. Думаю, дело тут в том, что люди, отважившиеся на крещенский экстрим, изначально обладали недюжинным здоровьем. Сегодня моду на крещенские купания подстегивают СМИ: поскольку в основе нынешнего информационного пространства лежит сенсационность, рассказ о толпах народа, в лютый мороз прыгающих в прорубь, кажется прессе более эффектным, чем спокойное повествование о сути Евангельского события. Отсюда и искаженное представление о празднике Богоявления Господня как о дне, когда верующие должны лезть в прорубь. Нет, не должны, и троекратное (в честь Троицы) окунание в крещенскую иордань - это личный выбор человека.

С купаниями разобрались, но что же сама святая вода? В память о Крещении Иисуса Христа ее освящают и в Крещенский сочельник, и в сам праздник Богоявления. Причем, вне зависимости от дня освящение, вся эта вода носит название крещенской и обладает одинаковыми свойствами.

Водосвятие - это специальное чинопоследование молитв и священнодействий, сообщающих воде особые благодатные свойства. По многовековому опыту Церкви, святая вода, принимаемая с молитвой, имеет благодатную силу защищать, врачевать и освящать. Потому без святой воды не обходится ни одно богослужение. В церковной жизни святая вода повсюду: именно в освященной воде совершается Таинство Крещения - и младенцев, и взрослых. Святой водой провожают усопшего в последний путь, окропляя на кладбище и тело, и гроб - так святыня служит защитой от темных сил.

Мы пьем святую воду, если заболели - натощак, заедая просфорой, и, как сказано молитве: "Да послужит она ко причащению". Святой водой, с молитвой, обдают, благословляя, путешествующих, направляющихся в путь, и учеников перед началом нового учебного года. Ею кропят наши дома при освящении и все предметы в храме - иконы, кресты, колокола, все, что принадлежит алтарю, словом, все. Автомобили, самолеты, подводные лодки и даже ракеты - и это тоже может подлежать освящению святой водой, если мы хотим защитить свою жизнь, обезопасить ее, получить Божье благословение.

Отсюда вопрос: откуда ей взяться в таких количествах? Два раза в год - после Божественной литургии Крещенского сочельника и после литургии самого праздника Богоявления совершается так называемое "великое освящение воды" - "великая агиасма" (по-гречески святыня). При водосвятии священник читает молитву, в которой просит Господа прийти "и наитием Святаго Духа освятить воду сию, дать ей благодать избавления, дар освящения, грехов разрешения, недугов исцеление, сотворить ее источником нетления, сделать для демонов губительной, для чар врагов рода человеческого неприступной и ангельской крепости исполненной". Всем "почерпающиим и причащающимся" крещенской водой, будет она "ко очищению душ и телес, ко исцелению страстей, ко освящению домов и ко всякой пользе изрядну..." Потому что сегодня Сам Господь освятил "воду сию Духом Своим Святым". И заканчивается молитва при великом освящении воды прошением: "Даждь же всем прикасающимся ей и причащающимся и мажущимся ею освящение, здравие, очищение и благословение".