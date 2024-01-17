Как надеть носки без помощи рук

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) запатентовали устройство для надевания носков. Оно предназначено для людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей и беременных женщин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

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Устройство дешевле аналогов и проще в эксплуатации. Его можно собирать и использовать в домашних условиях.

Устройство состоит из деревянной пластины (300х300х20 мм), отрезка алюминиевого провода (90 см) и девяти отрезков резинового шланга (5 мм). В основании пластины расположены два симметричных отверстия, куда вставлен каркас из изогнутого алюминиевого провода. На провод установлены резиновые кольца в качестве противоскользящих стопоров.