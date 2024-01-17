Как спортсмен выжил после падения со 100-метровой высоты

Небо влекло Сергея Крицкого с самого детства. В одном из интервью спортсмен из Краснодара рассказывал, что страсть к полётам в нём пробудил отец, всегда восхищавшийся пилотами. Впоследствии парень и сам пытался поступить в лётное училище, но не прошёл туда по здоровью. Однако спустя годы воплотить мечту юности ему всё же удалось: молодой человек профессионально увлёкся парапланеризмом.

Экстремальное хобби бесконечно вдохновляло Сергея, однако 10 лет назад оно же едва не стало причиной его гибели. Врачи чудом спасли спортсмена после жуткого инцидента. Он упал с высоты в сотню метров.

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«Сынок, подними глаза!»

Крицкий пришёл в парапланерный спорт практически случайно. Получив отказ в лётном училище, молодой человек отправился в институт физкультуры, который успешно окончил. Вскоре Сергей обзавёлся женой и детьми, так что былые мечты о небе со временем отошли на второй план. Молодой человек начал работать столяром - эта работа приносила ему достойный заработок.

При этом человеком Сергей был религиозным и смотрел на мир под особым углом. Неудивительно, что знакомство с одним из клиентов он посчитал некой указкой свыше. Передавая товар, Крицкий увидел на автомобиле своего заказчика наклейку с парапланом - и не постеснялся спросить о его хобби. Вскоре этот мужчина ввёл Сергея в круг парапланеристов, и экстремальный спорт мгновенно затянул его.

Мне бог через параплан как бы сказал: «Сынок, подними глаза, посмотри! Жизнь не состоит только лишь из трудностей на работе и забот, как прокормить семью. Посмотри, какая планета!». Я нашёл ту самую отдушину, которую искал, - рассказывал Крицкий в интервью на YouTube-канале Radio Piligrim.

соцсети Сергея Крицкого

В течение следующих лет кубанский спортсмен превратился в настоящего профессионала. Сергей регулярно участвовал на соревнованиях, выполняя в небе сложнейшие акробатические номера, и даже начал работать инструктором. Однако даже многолетний опыт не помог ему избежать ЧП, случившегося весной 2013 года.

«На высоте может случиться что угодно»

В начале марта Сергей в составе группы парапланеристов участвовал в тренировке вблизи посёлка Южная Озерейка под Новороссийском: спортсмены совершали прыжки с прибрежной скалы. Мероприятие стартовало по плану, тем более что погода для полётов стояла идеальная: турбулентных потоков в воздухе не было совсем.

Штатно поначалу проходил и полёт Крицкого, парившего над морем, но во время исполнения мёртвой петли спортсмен начал неожиданно снижаться. Ветер снёс пилота к берегу, а его планер смялся и закрутился как пропеллер. Сергей потерял управление устройством и с высоты около сотни метров рухнул прямо на каменистый пляж. Специалисты позже говорили, что молодой человек попал в так называемое «негативное вращение».

На высоте может случиться всё что угодно. Сергей пытался сам выйти из возникшей ситуации, поэтому и не воспользовался имеющимися у него двумя парашютами. Что ещё сказать? Прискорбно, что так всё закончилось, - рассказывал «КП» свидетель инцидента.

«Я узнал, что богат»

Коллеги парапланериста тут же подбежали к нему и вызвали скорую. На момент прибытия врачей мужчина всё ещё находился в сознании, однако состояние его было крайне тяжёлым. Сергея срочно доставили в реанимацию, где ему диагностировали переломы бедра, рёбер, разрыв печени и ещё несколько повреждений.

Прогнозы поначалу были неутешительными. Первые три дня после госпитализации Крицкий находился в коме, а у дверей в реанимацию всё время дежурили его близкие и друзья. Коллеги даже запустили в интернете сбор средств на помощь Сергею: откликнулись десятки человек, многие из которых также стали донорами.

К счастью, врачам удалось спасти спортсмена. Важную роль сыграли и члены спортивной группы, оперативно и грамотно оказавшие Крицкому первую помощь на месте. Хирургам потребовалось сделать Сергею несколько операций, в том числе вставить в бедро титановый стержень. После полугода реабилитаций парапланерист восстановился и, судя по открытым данным, даже сумел вернуться в спорт.