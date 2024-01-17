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Рухнул на камни со 100 метров. Как российский спортсмен выжил после жуткого падения

Небо влекло Сергея Крицкого с самого детства. В одном из интервью спортсмен из Краснодара рассказывал, что страсть к полётам в нём пробудил отец, всегда восхищавшийся пилотами. Впоследствии парень и сам пытался поступить в лётное училище, но не прошёл туда по здоровью. Однако спустя годы воплотить мечту юности ему всё же удалось: молодой человек профессионально увлёкся парапланеризмом.

Как спортсмен выжил после падения со 100-метровой высоты
© Советский спорт

Экстремальное хобби бесконечно вдохновляло Сергея, однако 10 лет назад оно же едва не стало причиной его гибели. Врачи чудом спасли спортсмена после жуткого инцидента. Он упал с высоты в сотню метров.

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«Сынок, подними глаза!»

Крицкий пришёл в парапланерный спорт практически случайно. Получив отказ в лётном училище, молодой человек отправился в институт физкультуры, который успешно окончил. Вскоре Сергей обзавёлся женой и детьми, так что былые мечты о небе со временем отошли на второй план. Молодой человек начал работать столяром - эта работа приносила ему достойный заработок.

При этом человеком Сергей был религиозным и смотрел на мир под особым углом. Неудивительно, что знакомство с одним из клиентов он посчитал некой указкой свыше. Передавая товар, Крицкий увидел на автомобиле своего заказчика наклейку с парапланом - и не постеснялся спросить о его хобби. Вскоре этот мужчина ввёл Сергея в круг парапланеристов, и экстремальный спорт мгновенно затянул его.

Мне бог через параплан как бы сказал: «Сынок, подними глаза, посмотри! Жизнь не состоит только лишь из трудностей на работе и забот, как прокормить семью. Посмотри, какая планета!». Я нашёл ту самую отдушину, которую искал, - рассказывал Крицкий в интервью на YouTube-канале Radio Piligrim.

соцсети Сергея Крицкого

В течение следующих лет кубанский спортсмен превратился в настоящего профессионала. Сергей регулярно участвовал на соревнованиях, выполняя в небе сложнейшие акробатические номера, и даже начал работать инструктором. Однако даже многолетний опыт не помог ему избежать ЧП, случившегося весной 2013 года.

«На высоте может случиться что угодно»

В начале марта Сергей в составе группы парапланеристов участвовал в тренировке вблизи посёлка Южная Озерейка под Новороссийском: спортсмены совершали прыжки с прибрежной скалы. Мероприятие стартовало по плану, тем более что погода для полётов стояла идеальная: турбулентных потоков в воздухе не было совсем.

Штатно поначалу проходил и полёт Крицкого, парившего над морем, но во время исполнения мёртвой петли спортсмен начал неожиданно снижаться. Ветер снёс пилота к берегу, а его планер смялся и закрутился как пропеллер. Сергей потерял управление устройством и с высоты около сотни метров рухнул прямо на каменистый пляж. Специалисты позже говорили, что молодой человек попал в так называемое «негативное вращение».

На высоте может случиться всё что угодно. Сергей пытался сам выйти из возникшей ситуации, поэтому и не воспользовался имеющимися у него двумя парашютами. Что ещё сказать? Прискорбно, что так всё закончилось, - рассказывал «КП» свидетель инцидента.

«Я узнал, что богат»

Коллеги парапланериста тут же подбежали к нему и вызвали скорую. На момент прибытия врачей мужчина всё ещё находился в сознании, однако состояние его было крайне тяжёлым. Сергея срочно доставили в реанимацию, где ему диагностировали переломы бедра, рёбер, разрыв печени и ещё несколько повреждений.

Прогнозы поначалу были неутешительными. Первые три дня после госпитализации Крицкий находился в коме, а у дверей в реанимацию всё время дежурили его близкие и друзья. Коллеги даже запустили в интернете сбор средств на помощь Сергею: откликнулись десятки человек, многие из которых также стали донорами.

К счастью, врачам удалось спасти спортсмена. Важную роль сыграли и члены спортивной группы, оперативно и грамотно оказавшие Крицкому первую помощь на месте. Хирургам потребовалось сделать Сергею несколько операций, в том числе вставить в бедро титановый стержень. После полугода реабилитаций парапланерист восстановился и, судя по открытым данным, даже сумел вернуться в спорт.

Я посмотрел на всё по-новому и узнал, что я богат. У меня так много друзей, и это потрясающе, что я получил такую поддержку, - признавался потом Крицкий.

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