В игру «Ладушки» играют с детьми с давних времен. Сначала родитель обучает ребенка и полностью руководит игрой, пока дети сами учатся исполнять эту песенку.

Существуют различные трактовки этой детской песни: одни считают, что это колядка для гадания, другие полагают, что у неё более мрачный подтекст.

Бытует мнение, что в «Ладушках» воплотился поминальный обряд или ритуал встречи с душами усопших. С помощью этой песенки детей с раннего возраста приучали не бояться мира мертвых. Взрослый, игравший с ребенком в «Ладушки», выступал посредником между живыми и покойными. Сама символическая встреча с духами предков происходила в момент, когда участники игры соприкасались ладонями.