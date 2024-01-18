Почему детское увлечение шахматами Ленин сохранил на всю жизнь

В семье Ульяновых в шахматы играли все. Пристрастил к ним отец Илья Николаевич, преподаватель гимназии, затем инспектор народных училищ. Он выточил из пальмового дерева комплект фигур, который стал любимым у детей. Его хранили более полувека, пока не потерялся в переездах.

© А. Богданов, М. Горький и В. Ленин. Капри. 1908 год

Будущий вождь был резвым ребенком, сейчас бы сказали - гиперактивным. Где он, там шум, гам и крики. Шахматы позволяли хоть на какое-то время утихомирить Володю. Он любил играть с отцом, но особенно - со старшим братом Александром, которого обожал.

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"Сначала отец нас обыгрывал, потом мы с братом достали руководство к шахматной игре и стали отца обыгрывать. Раз - наверху жили - встретил отца, идет из нашей комнаты со свечой в руке и несет руководство по шахматной игре. Затем за него засел" 1, - вспоминал Ленин.

Александр и Владимир настолько хорошо играли, что могли это делать вслепую, не глядя на доску. Если во время прогулок, вспоминал их товарищ И.Н. Чеботарев, "не было подходящих тем для разговора, они играли в шахматы втемную, без доски и фигур, исключительно по памяти, удерживая в воображении расположение фигур. Возвратясь домой, они расставляли фигуры на доске и доигрывали партию" 2 .

Младший брат Дмитрий Ильич писал, что Владимира больше всего увлекал процесс шахматного творчества. "У него главный интерес состоял в упорной борьбе, чтобы сделать наилучший ход, в том, чтобы найти выход из трудного, иногда почти безнадежного положения. Ему доставляли удовольствие хорошие ходы противника, а не слабые. Бывало, когда сделаешь в игре глупость и этим дашь ему легкий выигрыш, он говорил, смеясь: "Ну, это не я выиграл, а ты проиграл" 3 .

Художник Л. Котляров. Семья Ульяновых

Играя со слабыми соперниками, Владимир давал фору. Легкие, или, как он их называл, "гусарские" партии не любил. Учась в Казанском университете, играл по переписке с одним из сильнейших русских шахматистов конца XIX века адвокатом Андреем Хардиным, тот жил в Самаре. Еще одним партнером был Марк Тимофеевич Елизаров, муж сестры Ленина Анны Ильиничны.

Переехав в Самару, Владимир Ильич окунулся в шахматную жизнь волжского города, участвовал в турнирах. В одном из них победил, выиграв 15 рублей. Денег, правда, не взял, предложил отдать их на пожертвования, хотя сам тогда нуждался и давал частные уроки.

А уже в период активной революционной деятельности Ленин и его родственники часто прятали запрещенную литературу в полой ножке шахматного столика. Другой столик берег свои тайны в одном из секретных ящичков под шахматной доской. Анна Ильинична писала: "Столик спас меня и сестру Марию Ильиничну от каторги в Киеве в 1904 году, когда в его потайном ящике хранился весь архив ЦК, выбранного на 2-м съезде партии" 4 . Дома был обыск, но этот тайник полиция не раскрыла.

В 1895 году, угодив в тюрьму за участие в "Союзе борьбы за освобождение рабочего класса", Ленин сделал фигуры из хлебного мякиша, разграфил на столе 64-клеточную доску и сообщал свои ходы товарищам в соседние камеры. Увы, через два, когда началась ссылка в Шушенское, играть стало не с кем. Изредка Владимир Ильич выбирался в Красноярск и Минусинск, там были достойные соперники, такие же ссыльные. Жена Ленина Надежда Константиновна вспоминала: "На рождество мы собираемся в город, и Володя к тому времени шахматы приготовляет, режет из коры, обыкновенно по вечерам, когда уже окончательно "упишется". Иногда меня призывает на совет: какую голову соорудить королю"5.

Фотолениниана сохранила вождя и за шахматной доской. В 1908 году Владимир Ильич приезжал в гости к Максиму Горькому на Капри и сыграл там несколько партий с А.А. Богдановым. Тогда же Юрий Желябужский (сын жены Горького от предыдущего брака) сделал несколько снимков Ильича за шахматной доской. На одном из них Ленин зевает.

"Этот снимок больше всего и насмешил его. - Пусть-ка теперь кто-нибудь скажет, что я азартный шахматист, могу предъявить документальное опровержение!.." 6

Но был, конечно, азартным. В 1910 году писал младшему брату: "Дорогой Митя! Получив твою задачку, я чуточку раззадорился на шахматы, - а то было совсем, совсем все перезабыл. Не играл, кажись, год. Задачку твою я решил легко. Ладья d8 - d6" 7 .

P.S. Одну из последних партий Ленин сыграл в Горках в 1922 году с сестрой Марией Ильиничной, в семье Ульяновых она считалась лучшей шахматисткой. Записи ленинских партий история не сохранила. Скорее всего, Владимир Ильич их и не вел, ведь для него это был всего лишь досуг.

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1. Крупская Н.К. Воспоминания о Ленине. М., 1968 С. 34-35.

2. Юный пролетарий. 1922. N 1. С. 38.

3. Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 1. С. 98.

4. Огонек. 1964, N 33 С. 89.

5. Там же. Т. 2 С. 21.

6. Гусева Зинаида. Свидание на Капри. М., 1968. С. 96-97.