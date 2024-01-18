Как на Земле образовались «кирпичики жизни»

Ученые Университета Ньюкасла выдвинули новую теорию происхождения жизни на Земле. Согласно результатам их исследования, опубликованного в журнале Communications Earth & Environment, это произошло около 3,5 миллиарда лет назад в результате смешения неорганических молекул в определенных условиях.

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При высоких температурах

По мнению специалистов, решающую роль в возникновении жизни на планете могли сыграть гидротермальные источники, в которых происходило смешивание различных элементов: водорода, бикарбоната и богатого железом магнетита. В результате и произошло образование «кирпичиков жизни» — жирных кислот, которые дали начало формированию и других органических молекул.

Жирные кислоты

Жирные кислоты играют важную роль в образовании клеточных мембран. дело в том, что эти молекулы сочетают в своей структуре гидрофильные и гидрофобные участки. Поэтому в воде жирные кислоты способны спонтанно формировать полые органические пузырьки. Считается, что именно эта их необычная особенность и привела к появлению прообразов первых клеток-пузырей. А внутри них происходили биохимические реакции, ведущие к образованию еще более сложных и «жизнеспособных» (ведь как таковой жизни тогда еще не существовало) структур.

Проверка гипотезы

Однако до сих пор было неясно, как возникли сами жирные кислоты на ранних этапах абиогенеза. Ответ на это и дает новая гипотеза. Чтобы проверить ее, ученые воспроизвели в лаборатории условия, существовавшие в древних океанах Земли — с высокой температурой и большим содержанием двуокиси углерода. Они также сымитировали смешивание морской воды с горячей щелочной водой из определенных типов гидротермальных источников.