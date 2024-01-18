Как мы понимаем, утро на картине или вечер? Объяснили ученые

Наш мозг способен различать время суток на картине, ничего не зная о ней или манере художника, но ориентируясь на оттенки цвета и яркость красок. О исследовании, показавшем это, сообщает Университет Ньюкасла (Великобритания).

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Сначала эксперимент провели онлайн. Более 50 человек должны были оценить, утро, полдень, день, вечер или ночь на 104 картинах. Отобранные полотна — это, в основном, малоизвестные пейзажи художников XVII-XX веков.

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Испытуемые определили время суток с высокой точностью. После этого, исследователи провели еще один эксперимент: показали участникам те же полотна с точно выверенными характеристиками изображения, но уже не онлайн, а в лаборатории — и результат повторился.

Ученые связывают такую точность в определении с тем, что мозг человека легко считывает характеристики цвета и света, соответствующие каждому времени суток. Ведь они постоянно меняются в течение дня, и дают тонкие оттенки-намеки, которые, как показали исследования, большинство людей различают и интерпретируют одинаково.

На самом деле дневной свет представляет собой смесь прямого солнечного света и рассеянного света неба, а это означает, что оттенки ограничены кривой от синего к оранжевому-желтому.

«На рассвете свет быстро меняет цвет от темно-синего до более ярко-желтого или нейтрального оттенка. В сумерках он меняется в противоположную сторону, становясь по мере затемнения более синим. Утром и вечером, когда солнце приближается к горизонту, дневной свет более тусклый, чем в полдень», — пояснили в университете.

И действительно, картины с более светлыми, бледными синими и более темными желтыми тонами воспринимались как утро, а картины с более темными синими и яркими желтыми тонами - как вечерние.