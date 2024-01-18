Как мы понимаем, утро на картине или вечер? Объяснили ученые
Наш мозг способен различать время суток на картине, ничего не зная о ней или манере художника, но ориентируясь на оттенки цвета и яркость красок. О исследовании, показавшем это, сообщает Университет Ньюкасла (Великобритания).
Сначала эксперимент провели онлайн. Более 50 человек должны были оценить, утро, полдень, день, вечер или ночь на 104 картинах. Отобранные полотна — это, в основном, малоизвестные пейзажи художников XVII-XX веков.
Испытуемые определили время суток с высокой точностью. После этого, исследователи провели еще один эксперимент: показали участникам те же полотна с точно выверенными характеристиками изображения, но уже не онлайн, а в лаборатории — и результат повторился.
Ученые связывают такую точность в определении с тем, что мозг человека легко считывает характеристики цвета и света, соответствующие каждому времени суток. Ведь они постоянно меняются в течение дня, и дают тонкие оттенки-намеки, которые, как показали исследования, большинство людей различают и интерпретируют одинаково.
На самом деле дневной свет представляет собой смесь прямого солнечного света и рассеянного света неба, а это означает, что оттенки ограничены кривой от синего к оранжевому-желтому.
«На рассвете свет быстро меняет цвет от темно-синего до более ярко-желтого или нейтрального оттенка. В сумерках он меняется в противоположную сторону, становясь по мере затемнения более синим. Утром и вечером, когда солнце приближается к горизонту, дневной свет более тусклый, чем в полдень», — пояснили в университете.
И действительно, картины с более светлыми, бледными синими и более темными желтыми тонами воспринимались как утро, а картины с более темными синими и яркими желтыми тонами - как вечерние.
«Наши результаты показывают, что художники задействуют фундаментальные процессы визуального восприятия. Похоже, они подсознательно понимают, как человеческий мозг в процессе эволюции научился интерпретировать изменения дневного света, и это расширяет наше понимание зрительного восприятия. Это исследование является одним из первых, которое показывает, что художники используют простые сигналы цвета и яркости, чтобы передать что-то столь абстрактное, как время суток», — говорит профессор Аня Херлберт.