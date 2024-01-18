Как пилот провел 20 минут за бортом авиалайнера на высоте 7 км

В июне 1990 года британский пилот Тим Ланкастер чуть было не погиб. Он оказался за бортом летящего на полной скорости авиалайнера и на протяжении 20 минут «бултыхался» в воздухе вверх ногами. Произошедшее иначе чем невероятным везением и не назовëшь...

Что там за окном?

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Самолёт Британских авиалиний в начале лета совершал регулярный рейс из Бирмингема в испанскую Малагу. Во время перелёта произошло ЧП – над Оксфордширом два из шести окон в кабине пилота вдруг задрожали, а одно из них с шумом вылетело наружу. Ближе всего к нему сидел Тим Ланкастер. Его-то и вытянуло за борт. Но на помощь пришёл бортпроводник Найджел Огден. Коллега в последний момент успел схватить за ноги капитана. Доля секунды – и пилот навсегда бы исчез в окне.

Кстати, Огден тоже рисковал жизнью, так как сила тяги была невероятная. В кабине вовремя оказался второй член экипажа Джон Хьюард. Он схватил стюарда за ремень и пристегнул себя к креслу пилота.

Тем временем Ланкастер висел в воздухе на высоте 7 километров над землёй и безуспешно пытался уцепиться за обшивку самолёта.

Как потом рассказывали очевидцы, мужчину «буквально прибило к носу самолёта, и он едва мог двигаться».

«Его лицо билось об стекло, кровь шла из носа и головы, руки тряслись и казались очень длинными», – вспоминал Найджел Огден.

Он также признался – увиденное никогда забыть не сможет.

Положение усугублялось тем, что капитан ногой отключил автопилот и неуправляемый авиалайнер нёсся со скоростью почти 650 км/ч по одному из самых загруженных воздушных путей Англии.

Возвращение на землю

Вскоре за штурвалом оказался второй пилот Алистер Атчинсон, который параллельно посылал на землю сигнал бедствия. В итоге ему всё-таки удалось не только вернуть контроль и выровнять судно, но и успешно посадить его в ближайшем аэропорту. К моменту посадки у взлётной полосы уже дежурили службы экстренного реагирования.

В общей сложности Ланкастер провёл за бортом более 20 минут, но всё же выжил. Капитан получил несколько переломов и обморожение, которые, к счастью, не сказались в дальнейшем на его здоровье. Случай же был признан феноменальным. В 2005 году телеканал National Geographic даже реконструировал июньские события, а отснятый материал включил в документальное шоу «Расследования авиакатастроф» под названием «За бортом».

Источник: Невероятное везение: как вылетевшего в окно на высоте 7 км пилота авиалайнера 20 минут держали за ноги - Русская семерка