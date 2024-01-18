Редиска, Огурец и Клоп: почему красноармейцем стало только насекомое

Создателем Красной Армии принято считать наркома Троцкого, который отличался не только остроумием, но и оригинальным чувством юмора. В частности, своё «изобретение» он сравнивал с редиской, которая только снаружи красная, а внутри вся белая. В начале XX века также был в ходу анекдот, героями которого оказались Редиска, Огурец и Клоп. В этой юмористической истории красноармейцем стало только насекомое. Так почему же?

Армейский юмор

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Итак, Редиска, Огурец и Клоп пришли записываться в Красную Армию. Первых двоих не приняли. Редиску по причине, на которую метко указывал Троцкий – якобы она красная только снаружи. Огурца обвинили в постоянном участии в пьянках. А вот Клопа в ряды Красной Армии записали. Мол, он хоть и кровопийца, но насквозь пропитан кровью рабочих и крестьян.

Сравнению Красной Армии с редиской удивляться не стоит. Её основу составляли «красные» добровольцы из рабочих и крестьян, а вот в командование входили «белые» офицеры бывшей царской армии. Дело в том, что к моменту создания «красных» командиров советская власть ещё вырастить не успела.

Фабрика звезд

В начале XX века пополнить ряды РККА могли практически все. Единственное требование – уметь читать и писать. Очевидно, что такой уровень образования не мог обеспечить Красную Армию высококвалифицированными военными специалистами.

Положение спасали бывшие царские офицеры, которых среди красноармейцев было около 73 тысяч. Но рассчитывать исключительно на белых большевики и не думали. Уже через полгода после создания РККА при Реввоенсовете «строители коммунизма» сформировали Особкомучëт (Особая комиссия по учёту бывших офицеров). Она должна была заниматься поиском всех царских офицеров для их последующей мобилизации.

Бывшие квалифицированные военные, правда, успели неплохо устроиться и на гражданке. Всероссийский совет народного хозяйства даже не хотел отпускать первоклассных специалистов с производства. Поэтому Совнаркому в декабре 1918 года пришлось выпустить декрет, согласно которому на военную службу должны быть призваны все бывшие офицеры старой армии. Лишь 10% работающих на предприятиях таких офицеров освобождались от призыва.

Конечно, административное воздействие – не лучший способ, но и опираться дальше на недисциплинированных и малообразованных добровольцев тоже не считалось верным.

Служу Отечеству!