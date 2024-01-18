«Именные» стереотипы: как на жизнь человека влияет его имя

Наши предки не сомневались в том, что имя накладывает определенный отпечаток на характер и судьбу человека. Современные ученые придерживаются аналогичного мнения. Специалисты уверяют, что носители одинаковых имен обладают схожими чертами характера, а также производят одинаковое впечатление на окружающих. Мало того, имя влияет даже на продолжительность жизни.

«Именные» стереотипы

Видео дня

Во всех странах существуют стереотипы, согласно которым обладатели одних имен считаются более успешными, чем обладатели других. Имя влияет на первое впечатление, которое производит человек при знакомстве. По крайней мере, так утверждают сотрудники Сиракузского Университета, результаты исследования которых были опубликованы в издании New Scientist. Для этого специалистам потребовалось привлечь к своему эксперименту 500 студентов.

Всех их эксперты попросили оценить воображаемых носителей тех или иных имен из списка наиболее популярных. К примеру, участников опыта спрашивали о том, как бы они охарактеризовали некую Саманту по шкале от 1 до 5. Оказалось, что некоторые имена из упомянутого перечня (Джон, Уильям, Эмили и т.д.) вызывают у студентов ассоциации с добротой, авторитетом и другими качествами. Данная система, по словам ученых, применима к любому языку, хотя «успешные» имена, конечно, будут другими.

Взаимосвязь с внешностью

Члены международной группы психологов из Израиля и Франции в 2017 году заявили о том, что имя человека взаимосвязано с его внешностью. Израильские специалисты предъявляли своим испытуемым фотографии различных людей и предлагали выбрать для них имена из 5 предложенных. Вероятность того, что участники эксперимента просто угадают имена, составляла всего 20%, однако названные имена совпали с реальными в 28% случаев.

Аналогичный опыт провели со своими соотечественниками и французы. Вот только процент совпадения оказался почти в 2 раза больше. Впрочем, когда эксперты поменяли условия, попросив французов выбрать имена для израильтян и наоборот, результат был нулевым. Поэтому специалисты уверены в том, что выведенная ими теория действует только с носителями того языка, на котором звучат имена.

Особенности характера

Французские и израильские ученые не смогли найти причину, по которой итоги их исследований оказались таковыми. Остается неясным и ответ на вопрос о том, как именно имя оказывает влияние на формирование характера человека. Русский писатель Сергей Минцлов, который родился еще в царской России, в своей книге «Власть имен» описал результаты наблюдений, согласно которым носители одинаковых имен обладают одинаковыми чертами характера. По словам Минцлова, Александры чаще всего отличаются веселым нравом, Алексеи – расчетливостью и практичностью, Петры – упрямством и твердостью.

Влияние на судьбу

Неудивительно, что современные лингвисты, психологи и другие исследователи уверены в том, что имя человека определяет его судьбу. Еще в начале 2000-х годов американский психолог Джин Твендж, основываясь на наблюдениях за различными людьми, установил, что имя влияет на самооценку. По мнению Твенджа, большинство его подопечных, имевших низкую самооценку, были недовольны и своими именами.

Ученые из Германии добились в своих изысканиях похожих результатов. Немецкие эксперты изучали поведение пользователей сайтов знакомств и убедились в том, что чаще всего они выбирают носителей популярных, модных имен, в том время как остальных отвергают, даже не узнав поближе.