Музеи хранят уникальные и бесценные экспонаты, которые составляют культурное достояние человечества. К сожалению, иногда посетители музеев по неосторожности или умышленно повреждают предметы искусства.

Следует отметить, что ущерб, нанесенный имуществу в музеях и на выставках, покрывается страховкой. Согласно конвенции, посетители имеют статус «гостя» и не могут быть привлечены к ответственности. В случае случайного повреждения страховая компания выплачивает компенсацию владельцу полиса.

Однако умышленная порча экспонатов является уголовным преступлением. Лицо, намеренно сломавшее или испортившее музейный предмет, может быть привлечено к уголовной ответственности. Кроме того, музей может потребовать компенсацию морального ущерба даже при случайной поломке.