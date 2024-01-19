NBC: в США сорвавшуюся с обрыва туристку спасли благодаря собаке

В одном из американских штатов туристка сорвалась с обрыва. Ее спасли благодаря собаке.
На Гавайях туристку, сорвавшуюся с обрыва высотой более 60 метров на туристической тропе Ланипо-Ридж в районе Каймуки, удалось спасти благодаря ее собаке. Животное громко лаяло на крутом склоне, его заметили очевидцы и сообщили о собаке в экстренные службы
Один из спасателей сумел подобраться к псу и заметил ниже в расщелине сумку с вещами, но не придал этому значения. Животное доставили в ветклинику и позвонили по номеру телефона, оставленному на адреснике на шее собаки.
Когда на звонки никто не ответил, полицейские начали искать машину женщины, авто обнаружили на въезде в популярный у туристов парк. Была развернута масштабная поисковая операция, женщину без сознания нашли на склоне горы. На вертолете ее доставили в ближайшую больницу. Об этом сообщает NBC.