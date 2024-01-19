Приметы на 20 января: что можно и чего нельзя делать в этот день

В народном календаре 20 января – это день Ивана Бражника.

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Хорошие приметы: что можно делать

На стол обязательно подавали брагу или пиво. Если не выпить алкоголя в этот день, то по примете весь год пройдет в печали и слезах.

День отлично подходит для свадьбы. Женившихся в будущем ждет счастье и благополучие.

Приглашенные гости на свадьбу должны есть досыта. Это будет сулить молодоженам достаток. Если начать свой день со стакана святой воды, то здоровье укрепится.

Можно крестить младенцев, ведь крестным у них будет Иоанн Креститель.

Плохие приметы: что нельзя делать

При употреблении спиртного нужно соблюдать меру. Если злоупотребить алкоголем, то в дом придут несчастья и горе.

Начиная трапезу, нельзя сначала есть первые блюда. Иначе не получится добиться ни одной цели в будущем.

Утром ни с кем не разговаривайте, пока не выпьете святой воды с Крещения. Нарушителям запрета грозят болезни и проблемы со здоровьем.

Нельзя бездельничать и лениться. Иначе весь год пройдет в нужде, бедности и голоде. Предки верили, что в этот день строго запрещено умываться. Водой можно смыть с себя защиту от обманщиков и мошенников. В будущем можно стать их легкой мишенью.

Категорически запрещается убивать мышей. Они – предвестники пополнения в семье. Убить мышь было очень плохой приметой и предсказывало нерожденного ребенка в семье.

Чтобы все желания исполнились, нельзя гнать с реки диких уток.

Приметы о погоде

Холодно и ясно – к сухому лету. Если пасмурно и идет снег – то летом будет богатый урожай.

Полнолуние – к большому половодью весной.

Заяц не уходит далеко от норы — перед снегопадом.

Увидите много синичек — к сильным морозам.

Туман над рекой — к урожаю хлеба.

Южный ветер – к холодному лету.

Снегопад – до самой Масленицы будет идти снег.

С утра поют птицы — к хорошей и солнечной погоде. Именинники

Именинники этого дня

Афанасий, Василий, Иван, Ян.

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