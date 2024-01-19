Приметы на 20 января: что можно и чего нельзя делать в этот день
В народном календаре 20 января – это день Ивана Бражника.
Хорошие приметы: что можно делать
На стол обязательно подавали брагу или пиво. Если не выпить алкоголя в этот день, то по примете весь год пройдет в печали и слезах.
День отлично подходит для свадьбы. Женившихся в будущем ждет счастье и благополучие.
Приглашенные гости на свадьбу должны есть досыта. Это будет сулить молодоженам достаток. Если начать свой день со стакана святой воды, то здоровье укрепится.
Можно крестить младенцев, ведь крестным у них будет Иоанн Креститель.
Плохие приметы: что нельзя делать
При употреблении спиртного нужно соблюдать меру. Если злоупотребить алкоголем, то в дом придут несчастья и горе.
Начиная трапезу, нельзя сначала есть первые блюда. Иначе не получится добиться ни одной цели в будущем.
Утром ни с кем не разговаривайте, пока не выпьете святой воды с Крещения. Нарушителям запрета грозят болезни и проблемы со здоровьем.
Нельзя бездельничать и лениться. Иначе весь год пройдет в нужде, бедности и голоде. Предки верили, что в этот день строго запрещено умываться. Водой можно смыть с себя защиту от обманщиков и мошенников. В будущем можно стать их легкой мишенью.
Категорически запрещается убивать мышей. Они – предвестники пополнения в семье. Убить мышь было очень плохой приметой и предсказывало нерожденного ребенка в семье.
Чтобы все желания исполнились, нельзя гнать с реки диких уток.
Приметы о погоде
Холодно и ясно – к сухому лету. Если пасмурно и идет снег – то летом будет богатый урожай.
Полнолуние – к большому половодью весной.
Заяц не уходит далеко от норы — перед снегопадом.
Увидите много синичек — к сильным морозам.
Туман над рекой — к урожаю хлеба.
Южный ветер – к холодному лету.
Снегопад – до самой Масленицы будет идти снег.
С утра поют птицы — к хорошей и солнечной погоде. Именинники
Именинники этого дня
Афанасий, Василий, Иван, Ян.
Геомагнитный прогноз
Геомагнитная активность 20 января дойдет до 3 баллов. Это незначительные колебания магнитного поля, они не повлияют на атмосферу и людей.