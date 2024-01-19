«Вы свободны!»: почему следователи отпустили маньяка Чикатило

Ростовский областной суд признал А.Р. Чикатило виновным в 52 убийствах (все жертвы были детьми обоих полов в возрасте от 6 лет или молодыми девушками). Совершил их маньяк в период 1978-1990 гг. Учитывая, что преступник не был гастролером и действовал в регионе города Шахты под Ростовом-на-Дону, приходится недоумевать: как он мог так долго оставаться на свободе и творить этот кошмар? В действительности, его не раз могли поймать.

© кадр из фильма

Чикатило еще в 1973 г. и позже был не раз замечен в связи с домогательствами к несовершеннолетним (работал тогда воспитателем в школе-интернате), что само по себе могло привлечь к педофилу внимание, когда начались убийства.

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Уже у первого убийства (тогда погибла девочка 9 лет) в 1978 г. имелись косвенные свидетельства, поставившие Чикатило под подозрение. Свидетели видели человека, уводившего девочку (и даже довольно точно описали внешность) и нашли следы крови на снегу недалеко от дома Чикатило, где и произошло убийство. Прокуроры потом утверждали, что кровь принадлежала животному, но почему-то «потеряли» экспертизу по этому вопросу и не смогли подтвердить свои слова. Чикатило лишь допросили в качестве свидетеля, а главным подозреваемым стал другой живший в Шахтах человек (потому, что совершал подобное раньше и уже отсидел). Его заставили признать вину и позднее расстреляли.

К тому времени, как следствие в 1983 г. вообще поняло, что имеет дело с серийным убийцей, преступник уже погубил не меньше 12 женщин и детей. Поскольку следователи поняли, что все это совершается психически больным, то обратили внимание на соответствующие заведения, в том числе на выпускников интернатов, в которых было немало девиантов и мелких уголовников. Среди них быстро нашли подозреваемых – 6 выпускников Первомайского дома-интерната, которые не имели алиби и под давлением следствия давали признательные показания в убийствах. К счастью, прокуратура РСФСР в 1984 г. разобралась, что следствие занимается не теми людьми и положила «делу» конец, освободив их. Да и как можно было продолжать его, если несмотря на помещение подозреваемых в изолятор, убийства детей продолжались!

Тогда же, в 1984 г. следствие получило очень подробный портрет Чикатило – он попался на глаза нескольким свидетелям, видевшим его с мальчиком, найденным мертвым через несколько дней. Были отмечены и особые приметы убийцы – потертый портфель и, самое главное, очки с отломанными дужками на резинке (такие тогда носили уже только старики). Вскоре он снова был замечен в связи с еще одним убийством, и свидетели назвали те же приметы. Сотрудникам правоохранительных органов оставалось только поймать этого преступника, чтобы его опознали.

Милиция начала наконец патрулировать вокзалы, парки и остановки – места, где Чикатило обычно находил жертв, и вскоре чуть было его не поймала. 5 сентября 1984 милиционеры заметили странного мужчину на остановке у ростовского аэропорта, который никуда не ехал, а заговаривал с женщинами и то уходил, то снова приходил на остановку. 12 сентября его снова заметили пристающим к женщинам в троллейбусе и задержали. При нем нашли нож. Внешность его полностью совпадала с тем, как свидетели описывали ранее убийцу детей.

Чтобы все подтвердить, следователи назначили судмедэкспертизу. Сделали анализ: группа крови Чикатило была II, а у преступника IV. Несовпадение легко объяснялось. Группу крови выяснили до этого по оставленным следам спермы убийцы. Примерно у 85% людей слюна и другие выделения содержат антитела, указывающие на группу крови, то есть такие же, как в крови. А Чикатило относится к оставшимся 15%, у которых наблюдается несоответствие антител крови и выделений. Судебные медики просто не подумали об этом, хотя это был широко известный в их профессии факт. Кроме того, следователи не показали имевшимся свидетелям фотографии (те, вероятно, уже тогда опознали бы его), положившись на результаты судмедэкспертов. И ошибки эти имели чудовищную цену. Маньяка отпустили.