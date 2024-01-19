В форме выпечки: ранние галактики имели очень непривычный вид

Эволюция этих космических объектов начиналась не с тех элегантных спиралей, которые мы представляем, когда говорим «галактика».

© Viraj Pandya et al./arXiv, 2023

Исследователи из Колумбийского университета (США), анализируя изображения, полученные космическим телескопом им. Джеймса Уэбба, обнаружили, что галактики в ранней Вселенной часто были плоскими и вытянутыми, как хлебные палочки, а не круглыми, как пицца. Научная статья принята в Astrophysical Journal, пока вышла в препринте.

«Примерно от 50 до 80% галактик, которые мы изучали, кажутся сплюснутыми в двух измерениях. Галактики, похожие на длинные тонкие хлебные палочки, по-видимому, были очень распространены в первые 4 миллиарда лет существования Вселенной, что удивительно, поскольку они редко встречаются среди галактик сегодня», — объясняет Вирадж Пандья, научный сотрудник проекта НАСА «Хаббл» в Колумбийском университете, ведущий автор новой статьи.

Команда изучила галактики, которые существовали, когда Вселенной было от 600 миллионов до 6 миллиардов лет. Большинство далеких галактик выглядят как хлебные палочки, другие скорее похожи на пиццу и шарообразные булочки, последних меньше всего. Галактики в форме пиццы по длине оси такие же, как те, что в форме хлебных палочек. Эти далекие галактики также гораздо менее массивны, чем близкие к нам спиральные и эллиптические.

Авторы считают, что наш Млечный Путь на заре своей истории тоже был похож на хлебную палочку.