19 января. Какой сегодня праздник

Какой сегодня праздник: 19 января – Крещение Господне
В 2024 году 19 января отмечают Крещение Господне (Богоявление), День патологоанатома и День хорошей памяти
Крещение Господне (Богоявление) – это один из двенадцати важнейших христианских праздников, отмечаемый 19 января. Согласно христианской Библии, в этот день Иисус Христос вошел в воды реки Иордан и на него снизошел Святой Дух в образе голубя.
На Крещение по всей России проходят богослужения и крещенские купания в прорубях (иорданях). Для этого в водоемах делают проруби, а на площадях городов и сел устанавливают купели. Считается, что купание в этот день в проруби очищает душу и тело.
Окунание в иордани остается для верующих добровольным делом. Главное для христиан на Крещение – это посещение службы в церкви, причащение, принятие крещенской воды.
Главная традиция праздника – освящение воды, которое происходит в храмах и на водоемах. Крещенская вода считается целебной. Собранную крещенскую воду можно употреблять в течение всего года.
В этот день освящается даже водопроводная вода. Освященную в храме воду при этом нельзя использовать для бытовых нужд, мытья или стирки.
В этот день также отмечается:
- День патологоанатома. Патологоанатом – это врач, который изучает отклонения от нормы, возникающие в организме в результате разных заболеваний. Патологоанатомы занимаются не только установлением точной причины смерти, они также проводят прижизненную микроскопическую диагностику биопсийного материала больных. В этот день принято чествовать людей, выбравших столь непростую профессию.
- День хорошей памяти (Good Memory Day). Праздник посвящен сохранению хороших моментов из прошлого и настоящего. В этот день можно полистать старые фотоальбомы и посмеяться над забавными воспоминаниями.