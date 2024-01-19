19 января. Какой сегодня праздник

В 2024 году 19 января отмечают Крещение Господне (Богоявление), День патологоанатома и День хорошей памяти

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Крещение Господне (Богоявление) – это один из двенадцати важнейших христианских праздников, отмечаемый 19 января. Согласно христианской Библии, в этот день Иисус Христос вошел в воды реки Иордан и на него снизошел Святой Дух в образе голубя.

На Крещение по всей России проходят богослужения и крещенские купания в прорубях (иорданях). Для этого в водоемах делают проруби, а на площадях городов и сел устанавливают купели. Считается, что купание в этот день в проруби очищает душу и тело.

Окунание в иордани остается для верующих добровольным делом. Главное для христиан на Крещение – это посещение службы в церкви, причащение, принятие крещенской воды.

Главная традиция праздника – освящение воды, которое происходит в храмах и на водоемах. Крещенская вода считается целебной. Собранную крещенскую воду можно употреблять в течение всего года.

В этот день освящается даже водопроводная вода. Освященную в храме воду при этом нельзя использовать для бытовых нужд, мытья или стирки.