Как Советский Союз собирался достать Америку

Ещё не отгремели залпы Второй мировой, а США уже готовились к войне с Советским Союзом - была и атомная бомба, и средства доставки. Поэтому нашим конструкторам приходилось фантазировать буквально на ходу.

© Бомбардировщик Ту-4

Сегодня это уже никакая не тайна, а семь десятилетий тому назад, пожалуй, только внешняя разведка и, само собой разумеется, Кремль были в курсе, что 19 декабря 1949 года американский Комитет начальников штабов утвердил план «Дропшот» (англ. Dropshot), предусматривавший удар 300 ядерными и 29 тысячами фугасных бомб по двумстам целям в ста городах и посёлках Советского Союза, чтобы, как рассчитывали недавние соратники по антигитлеровской коалиции, за один день уничтожить 85% промышленного потенциала СССР.

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Арктические аэродромы

Дать отпор США в то время Советскому Союзу было нечем. Только 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне была взорвана первая советская атомная бомба РДС-1. Два года спустя СССР располагал уже пятнадцатью ядерными бомбами - по сути, капля в море. Но существовала ещё и проблема носителей. И только ещё через два года под атомные бомбы РДС-4 (8У69) были приспособлены бомбардировщики Ту-4 - аналог американских «летающих крепостей» В-29. Ту-4 мог поразить американские базы в Западной Европе и Японии, а потом вернуться на свой аэродром, мог долететь и до территории США, а вот вернуться…

Всё это время, начиная с 1950 года, в ОКБ-1 шло проектирование межконтинентальной баллистической ракеты с дальностью 10 тысяч километров. Первые успешные испытания МБР Р-7 прошли только 29 марта 1958 года. А вот сообщение ТАСС от 28 августа 1957 года было полуправдой: в ходе четвёртого испытания 27 августа и пятого - 7 сентября 1957 года ракеты Р-7 действительно достигали цели, но при вхождении в плотные слои атмосферы их головные части разрушались.

И только 15 июня 1961 года четыре пусковые установки ракет Р-7 были признаны полностью боеготовыми. С этого момента Америка перестала быть недосягаемой. Впрочем, это только одна сторона истории ядерного противостояния СССР и США. Параллельно с работой над королёвской Р-7 разрабатывались и другие проекты, порой весьма экзотические.

РИА Новости // После принятия на вооружение первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, СССР получил возможность нанесения ядерного удара по территории США

…Гренландия, полярная ночь хоть глаз выколи, однако жизнь на американской авиабазе не затихает: вертятся радары, взлетают и садятся тяжёлые самолёты - толстые сигары транспортников и изящные иглы летающих крепостей. И вдруг на бетонку взлётной полосы, гремя огнём, сверкая блеском стали, откуда ни возьмись выкатываются танки Т-34, и уже через считанные минуты на взлётно-посадочную полосу приземляются самолёты с красными звёздами.

И это не фэнтези. Так видели ситуацию отнюдь не фантасты, а почтенные многозвёздочные генералы и адмиралы, а затем их «зарисовки» ложились в папки с грифом «ОВ» - особой важности. Поэтому перейдём от фантастики к технологической прозе.

Дело в том, что у экипажей Ту-4, которые должны были нанести удар возмездия по США, как говорится, был билет в один конец - на обратную дорогу, о чём уже было сказано, топлива не оставалось. Поэтому и возникла идея создать на льду вблизи полюса аэродромы подскока, на которых самолёты могли бы дозаправиться.

Идеальным считался вариант захвата американских арктических аэродромов. Но как это сделать? Послать надводные корабли с десантом? Это было сложно из-за ледовой обстановки, а главное из-за абсолютного в те годы господства на море ВМС США.

Подводный извозчик

Тогда и появилась идея использовать подводные лодки. К проектированию «лодки специального назначения» (пр. 621) ЦКБ-18 приступило ещё в 1948 году. Лодка предназначалась для скрытной переброски десантных войск с боевой техникой и снаряжением, с запасом горючего и продовольствия. При определении состава десанта исходили из того, что все входящие в него войсковые подразделения (стрелковые, артиллерийские, танковые, авиационные и др.) представляются самостоятельными боевыми единицами, а размещение их в прочном корпусе производится с учётом возможности ведения боя уже во время десантирования. Расчётный вес десанта с боевой техникой - 1550 тонн.

В процессе проектирования были проработаны варианты подводных лодок с разными энергетическими установками: дизель-аккумуляторная с парогазовой турбинной установкой, дизель-аккумуляторная с 16 группами аккумуляторных батарей и лодки с «единым» двигателем. В конце концов остановились на проекте, предусматривавшем использование парогазовой турбинной установки, так как остальные варианты предполагали большее водоизмещение лодки.

topwar.ru // «Лодка специального назначения» (пр. 621)

В итоге лодка проекта 621 должна была иметь водоизмещение 5845 т, длину 147,5 м и ширину 13,3 м. Максимальная надводная скорость - около 15 узлов, максимальная подводная скорость - 8,4 узла. Дальность плавания надводная - 6000 миль. Вооружение лодки предполагалось чисто артиллерийским - два 57-мм спаренных зенитных автомата и один спаренный 25-мм автомат. Кроме того, на палубе планировалось разместить направляющие для 360 реактивных снарядов - это для огневой поддержки десанта. Торпедные аппараты не предполагались.

По расчётам, десантная лодка могла взять на борт 10 танков Т-34, 12 грузовых автомашин с тремя прицепами, 4 легковые машины, 12 пушек калибра 85 мм, 2 пушки калибра 45 мм, 3 самолёта Ла-5 со складывающимися крыльями, пулемёты, миномёты, автоматы, боеприпасы, топливо, провизию и 745 десантников.

Погрузка и выгрузка техники осуществлялась своим ходом, при этом для удаления выхлопных газов из отсеков была предусмотрена мощная система вентиляции. А для обеспечения жизнедеятельности десантников на переходе предусматривалась система регенерации и кондиционирования воздуха. Имелись койки-нары - каждая на 4 человека, гальюны, умывальники, две большие электроплиты для приготовления пищи.

Высадку десанта предполагалось производить следующим образом. После притыкания лодки к берегу с помощью механического привода открывался грузовой люк, опускался механизированный трап, по которому десант с техникой и запасами переправлялся на берег. В случае необходимости разминирования побережья и уничтожения береговых противодесантных заграждений предусматривалась возможность высадки подводного десанта в количестве 6-10 человек, для чего в кормовой части лодки имелись шлюзовые камеры.

Подлёдные транспортники

Однако у руководства ВМФ возникли сомнения насчёт практической реальности ряда технических решений - в первую очередь речь о способе выгрузки боевой техники и обеспечении жизнедеятельности личного состава десанта во время длительного перехода, а главное - насчёт его боеспособности после перехода морем. В результате работы по проекту 621 были прекращены. Однако сама идея оказалась «богатой», и в мае 1952 года вышло Постановление Совета Министров СССР о разработке «подлёдно-транспортной» подводной лодки проекта 626.

Подлёдно-транспортная лодка предназначалась для перевозки под ледовым покровом грузов в пункты, расположенные на материках, островах, на льдах Северного Ледовитого океана и примыкающих морей, а также для обеспечения воздушного наблюдения, оповещения и связи. Лодка должна была перевозить 3-4 танка с запасом топлива или 165 человек десанта с вооружением, или, как вариант, технику и снаряжение для оборудования искусственных полярных аэродромов. При этом лодку предполагалось снабдить гидроакустической аппаратурой, позволяющей с достаточной точностью определять расстояние до льда по горизонтали и вертикали, а также устройством для протаивания льда с выдвижными шахтами для выхода экипажа на лёд.

Соцсети // Подводная лодка проекта 626

На стадии эскизного проектирования лодки было рассмотрено три варианта. Наиболее близок к заданию оказался третий вариант, согласно которому водоизмещение лодки составляло 3480 т, длина 100 м, ширина 9,5 м, осадка 6,6 м. Скорость надводная - 12 узлов, подводная - 8 узлов. Надводный ход обеспечивали два серийных двигателя 37Д мощностью по 2000 л.с., а для подводного хода предполагалось использовать комбинированную дизель-электрическую установку, работающую по циклу академика Чудакова.

В отличие от лодки проекта 621 лодка проекта 626 получила вооружение - два торпедных аппарата калибра 533 мм. Артиллерийское вооружение состояло из двух спаренных зенитных установок П-25.

Лодка проектировалась двухкорпусной, трёхвальной, с одиннадцатью отсеками. Для выгрузки танков и других грузов в средней части прочного корпуса была предусмотрена проницаемая камера.

Грузовые отсеки заканчивались прочным тамбуром с герметическим дверями для выхода танков в проницаемую камеру, имеющую кингстоны для заполнения забортной водой и осушительный трубопровод. В проницаемой камере размещалась платформа с гидравлическим подъёмником. За проницаемой камерой находились центральный пост, отсек вспомогательных механизмов и энергетические отсеки.

В районе центрального поста предполагалось разместить устройство, которое с помощью электрических грелок должно было протаивать во льду (толщиной до четырёх метров) отверстие, достаточное для выдвижной шахты, через которую можно было выйти на лёд, а также для подачи воздуха к работающим двигателям. В оконечностях находились опорные стойки, которыми лодка опиралась о подводную поверхность льда. В надстройке позади ограждения рубки размещался самоходный понтон, предназначенный для перевозки грузов на необорудованное побережье.

Однако проект не отвечал заданным требованиям в отношении дальности плавания под водой, времени срочного погружения и т.д. Поэтому в ноябре 1955 года было принято решение о прекращении работ по проекту 626. Но десять лет спустя ЦКБ-16 вернулся к «теме» и начал проектирование дизель-аккумуляторной десантной подводной лодки водоизмещением около 10 тысяч тонн (проект 748). Лодка должна была принимать на борт усиленный батальон морской пехоты (300-400 человек), 10 плавающих танков и 10 плавающих бронетранспортёров.

Соцсети // Подводная лодка проекта 748

Однако и этот проект не был реализован, но уже имеющиеся разработки использовали при проектировании атомной десантной подводной лодки (проект 717). Водоизмещение - 17,6 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов. В одном варианте лодка должна была перевозить 256 десантников и 20 единиц бронетехники. В другом - 800 пехотинцев и 4 плавающих бронетранспортёра.

Материалы технического проекта 717 были утверждены 18 марта 1972 года. Однако из-за всевозможных доработок и корректировок дело затянулось до 1977 года, но к тому времени все силы решено было бросить на строительство крейсеров-ракетоносцев проекта 941. В результате десантные лодки исключили из кораблестроительной программы.