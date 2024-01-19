Древние сибиряки умели проводить операции на мозге

Ученые Института археологии и этнографии СО РАН раскрыли неожиданный факт об уровне развития медицины у древних жителей Сибири. Исследования показали, что они умели проводить сложные операции на головном мозге.

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Эксперты изучили шесть черепов из некрополя скифских времен, расположенного в окрестностях села Быстровка Новосибирской области. На них сохранились следы вскрытия.

На пяти черепах надрезы оказались посмертными. Вероятно, их сделали в рамках какого-то ритуала. Но одной из захороненных, женщине в возрасте 25 лет, операцию провели при жизни. Состояние костей показало, что после вмешательства она прожила еще около трех месяцев.

Характер операции остался неизвестным, поскольку нервная ткань, в отличие от костной, не сохранилась. Операция проводилась на отделе мозга, нарушения в котором часто связаны с расстройствами психики. Но «хирурги» скифских времен вряд ли это знали.

Ученые также рассказали, что трепанации проводили с помощью специального ланцетовидного ножа из меди или бронзы. В захоронении нашли и другие медицинские инструменты, в том числе иглы с ложечкой для снадобий.

Курган датировали III-I веками до нашей эры. Женщина, судя по местоположению ее захоронения, не относилась к элите и была рядовой жительницей общины. Находка показывает, что «высокотехнологичные» медицинские операции были доступны всем сословиям, сообщает «Российская газета».