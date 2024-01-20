Обнаружен новый вид древней кошки

Ученые обнаружили новый вид древней кошки Magerifelis peignei, жившей в среднем миоцене около 15,5 миллиона лет назад. Статья с описанием открытия опубликована в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

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В ходе раскопок месторождения окаменелостей Принсипи Пио-2 в черте города Мадрида была найдена хорошо сохранившаяся половина челюсти кошки среднего размера, имеющей все типы зубов, кроме резцов. Отсутствие талонида (части коронки нижнего коренного зуба) у первого моляра, наличие рудиментарного второго моляра и другие признаки не позволили отнести особь к известным таксонам кошачьи среднего миоцена, таким как Styriofelisturnauensis или Miopanthera lorteti.

Более крепкая челюсть по сравнению с другими кошачьими этого же размера и сильный укус предполагают, что Magerifelis peignei могла охотиться на относительно более крупную добычу, чем современные представители этого семейства.