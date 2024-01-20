Железный меч викингов выловили из реки в Польше

Отлично сохранившийся меч эпохи викингов нашли во время работ по углублению дна Вислы в польском городе Влоцлавеке. По предварительной версии, артефакт был изготовлен около 950 года нашей эры.

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Ученые полагают, что найденный меч относится к так называемым мечам Ульфберта. На это указывает надпись +VLFBERHT+, обнаруженная на клинке с помощью рентгенографии.

Мечи Ульфберта представляют собой обоюдоострые клинки, инкрустированные геометрическим узором в виде плетеной косы между прямыми штрихами. На данный момент сохранилось порядка 100-170 мечей этого типа. При этом примерно четверть из них была найдена на территории Норвегии. Также их находили в Скандинавии, Финляндии и Восточной Европе.

Главным преимуществом такого оружия было сочетание прочности, легкости и гибкости. Предположительно, изготавливали его в ремесленных мастерских, располагавшихся в районе Рейна.